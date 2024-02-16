Франція оголосила про надання Україні 3 млрд євро військової допомоги протягом 2024 року

Франція оголосила про надання Україні трьох мільярдів євро військової допомоги протягом 2024 року.

«У рамках угоди Франція має внести 6 млрд євро на військові потреби на період 2022-2024 років (ймовірно, обмовка в роках - ред.). Ця допомога повинна допомогти Україні посилити обороноспроможність», – сказав президент Франції Емманюель Макрон на спільній з Володимиром Зеленським пресконференції у Парижі.

За його словами, Франція і надалі допомагатиме в контексті надання військової техніки, співпраці оборонних промисловостей країн, навчання та розвідки.

Макрон каже, що Франція готова робити більше, «порушуючи певні звички і навіть певний комфорт визначеності».



Президент України Володимир Зеленський уточнив, що йдеться про три мільярди євро від Франції на 2024 рік.



«Три мільярди євро на цей рік – це значний результат. Я хочу особисто подякувати за це», – сказав він.

«Сьогодні ще один важливий оборонний пакет. Саме такий, який потрібен. Снаряди для артилерії, гармати, ефективні системи Cesar, додаткове посилення ППО. Це гідна відповідь на спроби Путіна збільшити тиск на наші позиції, скориставшись проблемами у постачанні від деяких партнерів. Франція дійсно нам допомагає», – додав український президент.



Зеленський назвав безпекову угоду з Францією «амбітною та предметною», але зазначив, що не про всі її деталі можна сьогодні відкрито говорити.

Україна та Франція підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки. Раніше сьогодні, 16 лютого, під час візиту до Берліна, Володимир Зеленський підписав з Німеччиною безпекову угоду.

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Напередодні в Німеччині й Франції підтвердили, що під час візиту Зеленського підпишуть угоди про безпеку.

12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Британією – першу двосторонню угоду в межах декларації про підтримку України, ухвалену у Вільнюсі в липні 2023 року країнами «Групи семи».

Нині Київ веде переговори з іншими країнами щодо укладення подібних угод.