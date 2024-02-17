«Йдемо за графіком». Прем’єр Нідерландів розповів, на якій стадії передача Україні літаків F-16

Прем’єр Нідерландів, які очолюють так звану авіакоаліцію, розповів про прогрес у передачі Україні винищувачів F-16. Таку заяву він зробив в інтерв’ю Радіо Свобода на полях Мюнхенської безпекової конференції.

«Сподіваємося передати їх якомога швидше… Є в цих справах прогрес. Йдемо, в принципі, за графіком. Тож це хороші новини», – зазначив Марк Рютте.

Щодо кількості літаків, на які може розраховувати Україна, глава нідерландського уряду зазначив, що їх буде «не менше 24-х».

«Буде 24 винищувачі, можливо, більше, але – не менше… Ми працюємо разом із данцями та іншими», – наголосив прем’єр Нідерландів.

14 лютого пройшла чергова зустріч у форматі «Рамштайн», у ході якої партнери України звітували про просування щодо підготовки українських пілотів та передачі їй західних винищувачів.

За підсумками засідання український міністр оборони заявив, що «все йде за графіком у рамках усіх домовленостей із партнерами». F-16 очікуються навесні, отримання їх у ці строки глава місії України при НАТО називала реалістичним.

Данія та Нідерланди стали першими країнами, які пообіцяли передати Україні винищувачі F-16, але це станеться після завершення навчання українських пілотів. Також про це оголосили Норвегія та Бельгія.

Влада України неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.