Адміністрація Байдена працює над наданням Україні далекобійних ATACMS – NBC News

Білий дім працює над тим, щоб надати Україні сучасні модифікації балістичних ракет ATACMS із більш далеким радіусом дії, ніж у попередніх таких ракет, які надали Києву, повідомило видання NBC News із посиланням на неназваних американських чиновників.

За повідомленням, якщо Конгрес схвалить законопроєкт із фінансуванням для України, ракети можуть увійти в один із перших пакетів військової допомоги.

Наприкінці минулого року США почали постачати в Україну старіші ATACMS середньої дальності. Зараз, кажуть цитовані NBC News чиновники, США схиляються до того, щоб відправити версію ракети більшого радіусу дії, що дозволить Україні завдавати ударів далі всередині окупованого Росією Криму.

Але фінансування США для поставок зброї в Україну залишається невизначеним через спротив колишнього президента Дональда Трампа і його союзників-республіканців у Конгресі. Минулого тижня Сенат ухвалив пакет іноземної допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на 95 мільярдів доларів. При цьому поки неясно, чи і коли проголосує за цей документ Палата представників, контрольована республіканцями.

Представники оборонного відомства повідомили NBC News, що США мають обмежений запас ATACMS і навряд чи відправлять їх в Україну без грошей на поповнення запасів США.

За повідомленням, офіційні особи не виключили також і звернення до союзників з проханням надати ракети Україні.

Білий дім офіційно цю інформацію не коментував.

У жовтні минулого року США надали Україні балістичні ракети ATACMS. За даними Білого дому, Києву передали ракети, які «здатні працювати у радіусі до 165 км».

Українські військові 17 жовтня вперше використали ATACMS, щоб уразити російські аеродроми і склади боєприпасів на окупованій території України. За повідомленнями, військові випустили 18 ракет по цілях в окупованих Бердянську й Луганську.

Американський інститут вивчення війни (ISW) тоді зауважив, що «Україна, ймовірно, отримала лише обмежену кількість ATACMS, і їй знадобиться більше, якщо вона хоче підтримувати й посилювати цей початковий ефект» від ударів. Після того про надання Києву нових ATACMS не повідомляли.