Фукуяма: майбутнє України вирішуватиметься на американських виборах

Результат війни в Україні залежатиме не стільки від протистояння на фронті, скільки від битви в американській політиці. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав один із відомих сучасних політологів і філософів Френсіс Фукуяма. У інтерв’ю для Радіо Свобода він проаналізував, чи зможуть демократи таки «продавити» фінансування для України у Конгресі, а також пояснив, що змушує ультраправих та ультралівих в Америці «розуміти Путіна».

– Ми чуємо, що Дональд Трамп, найбільш ймовірний кандидат від Республіканської партії в президенти, робить заяви проти надання допомоги Україні (після запису цього інтерв’ю Трамп заявив, що надавав би Україні допомогу «у кредит» – ред.). І, очевидно, певна частина його виборців має такі погляди. Чи завжди там були ці американці, які, можливо, проти допомоги Україні і тільки зараз почали піднімати голову в контексті виборів? Чи ці погляди нещодавно виникли?

– Я думаю, що це справді розвинулося за останні півтора року, коли почалося повномасштабне вторгнення. Тоді республіканці підтримали цю допомогу. А Дональд Трамп завжди був антиукраїнським і проросійським (Дональд Трамп раніше заявляв, що Росія ніколи б не напала на Україну за його президентства; закінчити війну він може «дуже швидко», до того ж, спілкується з Путіним та добре знає як Путіна, так і Зеленського; ще раніше Трамп не виключав визнання Криму російським – ред.). І коли він почав наближатися до номінації кандидатом від Республіканської партії, я думаю, що він залучив на свій бік все більше республіканців.

Ці люди складають лише меншість як у Сенаті, так і в Палаті представників. І, на жаль, враховуючи інституційні правила в Конгресі США, вони мають повноваження фактично зупиняти будь-які закони, які їм не подобаються, тому що Республіканська партія фактично визначила для себе, що вони не можуть співпрацювати з демократами. Ви знаєте, що Сенат ухвалив цей окремий проєкт щодо України 70 голосами проти 30. Це була досить серйозна демонстрація сили. Але, на жаль, у нашій системі є багато можливостей для вето, і Палата представників може заблокувати це, незважаючи на те, що більшість членів Палати проти цього.

Я думаю, що зсув проти України і в бік Росії формувався давно. Є багато крайніх консерваторів, які чомусь захоплюються Путіним як сильною людиною і насправді віддають перевагу Росії, а не Україні. І це, ймовірно, не стосується більш ніж, скажімо, 30% американських виборців. Але це відчуття зростає в правій частині політичного спектра вже кілька років.

– Але що, на вашу думку, зрештою станеться у Конгресі? Тому що ми знаємо, що федеральний бюджет теж має бути найближчим часом затверджений. І ми бачимо тупикову ситуацію в Палаті представників. Чим, на вашу думку, закінчиться ця ситуація?

– Наскільки я розумію, існує такий маневр, як запит про зняття з розгляду, коли демократи можуть залучити до себе невелику кількість республіканців Палати представників, і тоді вони можуть обійти спікера Палати представників Майка Джонсона і змусити Палату в цілому проголосувати за цю допомогу Україні. І якби вся палата могла вільно голосувати, то я думаю, що законопроєкт був би ухвалений.

Але це складний маневр. І прямо зараз Дональд Трамп атакує будь-якого члена Палати представників, який підтримує Україну. І для них це дуже важко, тому що їхні виборці налаштовані проти України. Тому ми не знаємо, спрацює цей маневр чи ні.

Фінансування США для поставок зброї в Україну залишається невизначеним через спротив колишнього президента Дональда Трампа і його союзників-республіканців у Конгресі. Сенат США на нічному засіданні 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву. Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт, що, серед іншого, передбачає допомогу Україні. Він наголосив, що «ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні, вже зараз є повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати». Однак Палата представників розійшлася до 28 лютого, після чого розпочнеться бюджетний процес, і лише потім, не раніше від першого тижня березня, конгресмени можуть повернутися до питання допомоги Україні.

– І, говорячи про це небажання надавати допомогу Україні, ви понад рік тому казали, що підтримка України з боку Заходу багато в чому залежатиме від успіху української армії. І коли ви це говорили, то Україна фактично наступала на півдні, і це був час, коли Збройні сили України звільнили Херсон. Але відтоді, вже понад рік, Збройні сили України не мають суттєвого прогресу, принаймні на землі. То чи справедливо вважати, що підтримка Заходу зараз дуже-дуже сумнівна? Не тільки в Конгресі, а взагалі?

– Є певна кількість людей, які не є антиукраїнськими, але їхній аргумент полягає в тому, що продовження підтримки коштує життя українців, що це марна трата грошей. І тому, що вони вважають, що Україна не може виграти цю війну, вони проти. І для цієї групи людей, я думаю, саме успіх на полі бою матиме значення.

Аргументи змінилися, порівняно з тими, що були рік тому

Але я думаю, що аргументація вже почала змінюватися, тому що справді адвокація в інтересах України тепер має бути зосереджена навколо того, що станеться з Україною, якщо Росія виграє війну. Ви матимете мільйони переміщених людей, люди будуть заарештовані, відправлені у в’язниці, багато хто втече з України. І це виглядатиме як виведення американських солдатів з Афганістану. І я думаю, можливо переконати людей, що Сполученим Штатам дійсно варто уникнути поразки одного з наших союзників. Тож у цьому плані аргументи змінилися, порівняно з тими, що були рік тому.

– Чи могли б ви зараз перерахувати фактори, які впливатимуть на те, як закінчиться війна? Які тут чинники?

Очевидно, що ситуація на полі бою матиме велике значення

– Ну, знаєте, це дуже важко сказати. Очевидно, що ситуація на полі бою матиме велике значення. Якщо Україна зможе продовжувати атакувати російські війська і якщо вони отримають достатньо далекобійної зброї та вироблятимуть її самі, я думаю, що це чинитиме тиск на Росію. Наскільки я розумію, українські військові щойно потопили ще один великий російський військовий корабель.

– Так, щойно це було підтверджено (інтерв’ю було записане 14 лютого – ред.).

– Так. І це покращить позицію України. На жаль, я думаю, що багато в чому це залежить від того, що відбувається в американській політиці, тому що якщо Трамп переможе на наступних виборах, я вважаю, що це дуже погано. Я не бачу жодного хорошого сценарію у такому випадку. Якщо Байден втримається і якщо демократи продемонструють хороший результат, я думаю, що ще не пізно змінити ситуацію. І в цей момент Росія знову може бути в обороні. Але, на жаль, зараз не стільки поле битви в Україні, скільки поле битви на американських виборах (цього року – ред.), я думаю, визначатиме долю України.