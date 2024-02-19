США: Байден заявив про готовність зустрітися зі спікером Палати представників щодо допомоги Україні

Президент США Джо Байден 19 лютого заявив, що готовий зустрітися зі спікером Палати представників, республіканцем Майком Джонсоном, щоб обговорити законопроєкт про допомогу Україні, проти якого виступає колишній президент Дональд Трамп.

Під час спілкування із журналістами Байден сказав, що республіканці роблять велику помилку, виступаючи проти допомоги Україні, необхідної для відбиття агресії Росії.

Джонсон раніше вимагав зустрічі з Байденом. Минулого тижня він зазначив, що у нього немає планів найближчим часом виносити на голосування в Палаті представників пакет міжнародної допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в розмірі 95 мільярдів доларів.

«Звичайно, я був би радий зустрітися з ним, якщо він має що сказати», – сказав Байден.

Він висловив сповідання, що смерть російського опозиціонера Олексія Навального в російській колонії вплине на рішення про допомогу Україні, але «не впевнений».

Фінансування США для поставок зброї в Україну залишається невизначеним через спротив колишнього президента Дональда Трампа і його союзників-республіканців у Конгресі.

Сенат США на нічному засіданні 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт, що, серед іншого, передбачає допомогу Україні. Він наголосив, що «ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні, вже зараз є повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати».

Однак Палата представників розійшлася до 28 лютого, після чого розпочнеться бюджетний процес, і лише потім, не раніше від першого тижня березня, конгресмени можуть повернутися до питання допомоги Україні.

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