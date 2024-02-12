Заявам Трампа про НАТО не треба надавати серйозного значення – голова комітету ВР із зовнішньої політики

Заяви фаворита на висування на виборах президента США від Республіканської партії Дональда Трампа про те, що він заохочував би Росію нападати на членів НАТО, які не дотримуються виплат на оборону, не варто сприймати надто серйозно, вважає голова комітету Верховної Ради із зовнішньої політики Олександр Мережко.

«Слід визнати, що Трамп висловився дуже невдало. Разом з тим, слід зважати на те, що політична риторика під час виборчої кампанії в США є дуже гострою і занадто емоційною. На мій погляд, слова Трампа спрямовані на внутрішню аудиторію, і тому їм не треба надавати серйозного значення. Трамп мислить і висловлюється скоріше як бізнесмен, що не завжди відповідає реаліям геополітики… Трамп і раніше робив невдалі заяви з приводу НАТО, але на практиці це не вплинуло на загальну політику США стосовно цього оборонного альянсу», – сказав Мережко в коментарі Радіо Свобода.

Він додав, що, на його думку, хоч хто б став президентом США, «він робитиме все, щоб США залишалися лідером НАТО, і підтримуватиме євроатлантичну солідарність».

Виступаючи на мітингу в штаті Південна Кароліна 10 лютого, колишній президент США та нинішній кандидат на республіканську номінацію Дональд Трамп заявив, що попередив союзників по НАТО про наміри заохочувати напади Росії на країни, які, за його словами, є «порушниками» і роблять недостатні внески на оборону. У Білому домі засудили цю заяву, назвавши її «жахливою і безглуздою» і такою, що ставить під загрозу національну безпеку США й глобальну стабільність. Протягом свого чотирирічного терміну президентства Трамп часто критикував НАТО і навіть погрожував вивести США з альянсу.

Заяви Трампа пролунали на тлі того, як у США вже кілька місяців не вдається погодити надання Україні 61 мільярда доларів через протидію з боку республіканців у Конгресі. Сенат США 7 лютого не зміг проголосувати за законопроєкт із посилення міграційної політики, який також передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.

Після цього, 8 лютого, Сенат проголосував за початок роботи над пакетом допомоги Україні, Ізраїлю та іншим союзникам Сполучених Штатів.

Водночас у делегації Конгресу, яка прибули до України, 9 лютого заявили, що у Палаті представників та Сенаті американського Конгресу є переважна підтримка схвалення допомоги України. Про це сказав голова Постійного спеціального комітету Палати представників США з розвідки, республіканець Майк Тернер під час брифінгу в Києві.

Як Білий дім, так і Київ наголошують на критичній важливості продовження військової допомоги Україні. Про це також йшлося під час недавньої зустрічі президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца.