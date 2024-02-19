«Не скиглити і не лаяти». Що говорили про Трампа й Путіна в Мюнхені?

Тлом для форуму, а відтак і провідною темою для дискусій, – було відчуття дедалі більшої небезпеки, в якій нині почувається Європа. Росія має певні військові успіхи в Україні, допомога Україні з-за океану затримується, а Дональд Трамп змусив європейських союзників – сумніватися у надійності США як безпекового партнера. І сумніви ці, пише видання, лише зростають. Як і відчуття загрози нападу Росії на котрусь із країн НАТО в Європі. Про конференцію, на якій, за описом «Блумберг», панував песимізм і невизначеність, – із Мюнхена – кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко.

