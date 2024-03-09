«Потрібні лідери, які можуть принести мир» – Орбан підтримав Трампа після зустрічі у Флориді

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримав свого давнього союзника Дональда Трампа в його прагненні повернутися в Білий дім – після зустрічі з колишнім президентом США у Флориді ввечері 8 березня.

Представники виборчого штабу Трампа повідомили, що сторони обговорили «широкий спектр питань, що стосуються Угорщини і Сполучених Штатів, включаючи першорядну важливість міцних і безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної країни».

«Нам потрібні лідери у світі, яких поважають і які можуть принести мир. Він один із них! Поверніться і принесіть нам мир, пане президенте», – написав Орбан у соцмережі X після зустрічі.

Угорщина в особі очільника уряду Віктора Орбана і голови дипломатії Петера Сійярта неодноразово демонструвала своє прихильне ставлення до Кремля. Від початку повномасштабного російського вторгнення Будапешт робить заяви, які суперечать загальній позиції ЄС про підтримку України.

У січні 2022 року колишній президент США Дональд Трамп підтримав Віктора Орбана на виборах в Угорщині, назвавши правого прем’єр-міністра «сильним лідером».

У 2016 році Орбан став першим лідером країни Європейського союзу, який підтримав кандидатуру Трампа на посаду президента США. Трамп приймав Орбана в Білому домі в 2019 році. Орбан також підтримував кандидатуру Трампа проти нинішнього президента США Джо Байдена на виборах 2020 року.