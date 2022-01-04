Дональд Трамп підтримав Віктора Орбана перед виборами в Угорщині

Колишній президент США Дональд Трамп підтримав Віктора Орбана на майбутніх виборах в Угорщині, назвавши правого прем’єр-міністра «сильним лідером». У заяві, оприлюдненій 3 січня, Трамп написав, що угорський лідер має від нього «повну підтримку та схвалення» на виборах, які очікуються у квітні. Орбан «виконав потужну і чудову роботу, захистивши Угорщину, зупинивши нелегальну імміграцію, створивши робочі місця, торгівлю, і йому слід дозволити продовжувати робити це на майбутніх виборах».

Зазвичай колишні або чинні президенти США прямо не підтримують кандидатів на виборах в інших країнах.

Критики Орбана кажуть, що його владна партія «Фідес» зруйнувала демократичні інститути в Угорщині, знищивши незалежність судової влади та контролюючи засоби інформації. Він також активізував кампанію проти ЛГБТ як частину постійного прагнення показати себе охоронцем християнських цінностей проти західного лібералізму, що також передбачає і жорстку антиімміграційну політику.

У 2016 році Орбан став першим лідером країни Європейського союзу, який підтримав кандидатуру Трампа на посаду президента США. Трамп приймав Орбана в Білому домі в 2019 році. Орбан також підтримував кандидатуру Трампа проти нинішнього президента США Джо Байдена на виборах 2020 року.