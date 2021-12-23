Угорщина відкладає інвестиції на 2,3 мільярда доларів, щоб скоротити дефіцит бюджету

Уряд Угорщини відклав інвестиції на суму 755 мільярдів форинтів (2,3 мільярда доларів) наступного року, щоб скоротити дефіцит бюджету та зміцнити свої фінанси на тлі попереджень центрального банку про його фінансову дисципліну.

Уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана заявив, що цей захід необхідний для скорочення дефіциту бюджету на 2022 рік до 4,9 відсотка валового внутрішнього продукту з 5,9 відсотка, запланованих раніше.

Бюджет Угорщини зафіксував рекордний дефіцит в 1 трильйон форинтів (3,06 мільярда доларів) минулого місяця, викликаний різким зростанням передвиборчих видатків(у квітні 2022 року заплановані парламентські вибори в Угорщині – ред.).

«Стимулювання продуктивності угорської економіки за рахунок державних інвестицій більше не потрібне в такій мірі», – йдеться в заяві Мінфіну від 22 грудня.

Орбан заявив, що ці кошти перенаправлять на інші галузі – у бізнес і на соціальне забезпечення.