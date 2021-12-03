Зеленський вперше поговорив з Орбаном і запросив його до України – ОП

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами, повідомила пресслужба голови держави.

За повідомленням, Зеленський відзначив налаштованість України на розвиток добросусідських відносин з Угорщиною на основі «взаємоповаги й конструктивного діалогу».

«Ми готові працювати спільно з вами для реалізації потенціалу наших відносин на благо народів України та Угорщини», – сказав президент.

«Коли українці та угорці разом, виграють усі», – додав він.

Зеленський подякував Орбану за підтримку Угорщиною суверенітету й територіальної цілісності України, відзначивши, зокрема, участь президента Угорщини в інавгураційному саміті «Кримської платформи».

Президент України також запросив голову угорського уряду відвідати Україну з візитом. Про те, чи прийняв Віктор Орбан запрошення, в Офісі президента не уточнили.

У червні минулого року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто заявляв, що президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан можуть зустрітися вже у липні.

Він тоді заявляв, що для зустрічі на найвищому рівні є ще дві передумови. Перша – це комісія з питань національних меншин, друга – засідання робочої групи з питань освіти.

Петер Сійярто, зі свого боку, сказав, що дискусії, які пов’язані з питаннями освіти та мови ще існують. Зустріч тоді не відбулася.

Влітку цього року керівник адміністрації угорського прем’єра заявив про готовність Віктора Орбана зустрітися з Володимиром Зеленським. Дату зустрічі наразі не визначили.

Напруженість у відносинах України і Угорщини в останні роки виникла після ухвалення у вересні 2017 року українського закону про освіту, який, на думку Будапешта, обмежує права близько 150 тисяч українських угорців, що живуть на Закарпатті. Закон передбачає, серед іншого, ширше впровадження української державної мови, в тому числі в навчальних закладах національних меншин.

На знак протесту проти ухваленого українського закону про освіту Угорщина заблокувала засідання комісії Україна-НАТО. У свою чергу, Київ заявляє, що Україна повністю гарантує захист прав нацменшин, а відповідним законом лише розширює їхні можливості як повноправних представників українського суспільства.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.