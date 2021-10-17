Угорщина: на праймеріз опозиції перемагає мер провінційного міста

Згідно з проміжними результатами, на праймеріз опозиційних партій Угорщини 17 жовтня перемагає мер провінційного міста Пітер Маркі-Зай. Відтак він збирається кинути виклик прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану на виборах наступного року після того, як він очолив голосування опозиції 17 жовтня.

Пітер Маркі-Зай – 49-річний консервативний мер Годмезевашаргей, який не належить до жодної партії. Він має перевагу над претенденткою Кларою Добрев, представницею лівої партії «Демократична коаліція».

Праймеріз були організовані шестипартійним опозиційним альянсом, створеним минулого року з метою висунути єдиного кандидата, який міг би перемогти Орбана. П’ятеро кандидатів взяли участь у першому турі виборів минулого місяця.

Маркі-Зай пройшов у другий тур голосування після того, як мер Будапешта Ґерґель Корачонь, який посів друге місце у першому турі голосування, вийшов із перегонів.

Під час передвиборної кампанії Маркі-Зай – практикуючий католик і батько семи дітей – заявляв, що тільки він може завоювати симпатії як лівих виборців, так і консерваторів, які втомилися від часто контраверсійної політики Орбана.

Орбан обіймає посаду прем’єр-міністра з 2010 року.

Економіст та інженер, який протягом п’яти років жив у США та Канаді, Маркі-Зай привернув національну увагу в 2018 році, коли виграв перегони на посаду мера Годмезевашаргей.

Розташований майже за 200 кілометрів на південний схід від столиці Будапешта, Годмезевашаргей має населення близько 40 тисяч людей.