Угорський уряд урівняв фільми з репрезентацією ЛГБТ із фільмами жахів

Уряд Угорщини видав мовникам рекомендації щодо рейтингів, згідно з якими деякі фільми, які зачіпають тематику гомосексуальності чи гендеру, підпадають під ті ж обмеження, що і фільми жахів зі сенами насильства.

Згідно з нормативними актами, виданими 15 вересня Радою з питань медіа при Національному агентству з питань медіа та інфокомунікацій (NMHH), фільми, в яких «теми ЛГБТ або гендеру» є «визначальною ознакою», «не рекомендуються» людям у віці до 18 років.

«Загальні жести, що висловлюють ніжність, такі як поцілунок у щоки, обійми, тримання за руки під час ходьби чи поцілунок, не можна вважати проблемними, якщо вони не зображені заради себе самих або не становлять центральний елемент програми», – йдеться у настановах.

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Фільми, які виражено висвітлюють такі теми, матимуть такий же рейтинг, як горор-стрічки на кшталт «Пили» або «Екзорциста».

Нові настанови з’явилися після ухвалення в червні закону, який забороняє «демонстрацію та промоцію гомосексуальності» дітям до 18 років.

Закон був створений за зразком суперечливого закону про «гей-пропаганду», ухваленого Росією у 2013 році. Правозахисна організація Human Rights Watch розкритикувала російський закон через гомофобію та посилення «соціальної ворожості» щодо геїв у Росії.

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Угорський закон також критикували правозахисні групи, США та Європейський Союз.

Уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана, який підтримав суворо консервативний порядок денний, стверджує, що законодавство необхідне для захисту «права дітей на їхню гендерну ідентичність, отриману при народженні».

Офіс Amnesty International у Будапешті опублікував у червні заяву, в якій заявляє, що закон «наразить людей, які вже стикаються з ворожим середовищем, на ще більшу дискримінацію».