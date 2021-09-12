Папа Франциск закликав Угорщину «простягнути руки всім»

Папа Римський Франциск під час меси просто неба у Будапешті закликав Угорщину «простягнути руки всім». Цей заклик багато хто розцінив як тонку критику націоналістичної та антиіміграційної риторики прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

84-річний Франциск 12 вересня провів у Будапешті лише сім годин, щоб закрити міжнародний католицький форум, а згодом вирушив до Словаччини, де пробуде до 15 вересня. Це була перша папська поїздка до Угорщини від часу візиту папи Івана Павла II у 1996 році.

Попри пандемію коронавірусної інфекції, месу в Будапешті відвідали близько 100 тисяч людей. Перед месою Орбан привітав папу в Музеї образотворчих мистецтв, лідери провели приватну зустріч, на якій також були присутні президент Угорщини та представники Ватикану.

Франциск та Орбан мають відмінні погляди на багато питань, серед яких міграція, і обмежене в часі перебування папи Римського в Будапешті могло б свідчити про те, що він не хотів продемонструвати підтримку уряду Орбана перед загальними виборами, призначеними на весну наступного року.

Орбан часто позиціонував свій уряд як захисника християнської цивілізації в Європі та осередок опору міграції з країн, де більшість становлять мусульмани.

У своєму виступі під час меси папа Франциск сказав, що християнський хрест «посаджений у землю, не лише запрошуючи нас добре вкорінитися, він також піднімає і простягає руки всім». Він сказав, що угорці мають залишатися вірними своєму корінню, «відкриваючись перед потребами чоловіків і жінок нашого часу». Понтифік також застеріг від відродження антисемітизму в Європі.