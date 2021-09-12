Папа Франциск зустрівся з прем’єром Орбаном під час кількагодинного візиту в Угорщину

Папа Римський Франциск зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті 12 вересня під час незвичайно короткого візиту до країни, що підкреслює розбіжності між понтифіком і угорським лідером, відомим своїми націоналістичними й антиімігрантськими поглядами.

84-річний Франциск має провести всього сім годин у столиці Угорщини, де він закриває міжнародну римо-католицьку зустріч, перш ніж поїхати до Словаччини, де перебуватиме набагато довше. Це перша поїздка понтифіка до Угорщини від 1996 року, коли там побував папа Іван Павло II.

Орбан привітав папу в Музеї образотворчих мистецтв, і вони провели приватну зустріч, на якій також були присутні президент Угорщини і представники Ватикану.

«Я попросив папу Франциска не допустити загибелі християнської Угорщини», – написав Орбан у фейсбуці.

Ватикан заявив, що зустріч пройшла у «теплій атмосфері» і тривала довше, ніж очікувалося – 40 хвилин.

Зустріч з Орбаном привернула увагу преси і коментаторів через очевидні політичні розбіжності між угорським прем’єром, який позиціонує себе як захисник «європейської християнської цивілізації», і нинішнім головою Римо-католицької церкви.

Зокрема, в Орбана і Франциска діаметрально протилежні підходи до проблеми міграції – в той час як угорський прем’єр бачить у ній виключно загрозу для європейськоої ідентичності, папа Римський закликає країни Європи приймати біженців. Він також критикує націоналістичні тенденції в країнах ЄС і закликає до європейської єдності.

Після зустрічі з Орбаном і перед початком заключної меси Міжнародного євхаристійного конгресу Франциск також зустрівся з лідерами християнської та єврейської громад Угорщини. Він заявив про необхідність боротьби з антисемітизмом в Європі.

Ватикан заперечив політичне підґрунтя стислого графіка папи в Угорщині, підкреслюючи, що в Будапешт він приїхав заради конкретного богослужіння, а в Словаччину їде з давно узгодженим 2-денним візитом.

У 2020 році через пандемію коронавірусної інфекції папа не здійснював іноземних візитів. Поїздка в Угорщину стала однією з перших після їх відновлення і першою після операції, яку 84-річний понтифік переніс два місяці тому. Франциск стверджує, що зараз почуває себе добре.