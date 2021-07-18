Папа Римський звернувся до вірян після госпіталізації

Папа Римський Франциск в щотижневому зверненні до вірян на площі Святого Петра у Римі в неділю закликав жителів Куби до миру і діалогу. Починаючи, з 11 липня, в багатьох містах Куби пройшли антиурядові акції протесту. За повідомленнями, півтори сотні демонстрантів були заарештовані, лише 12 з них були звільнені.

Звертаючись до вірян, глава Римсько-католицької церкви закликав також зупинити насильство в Південно-Африканській республіці і висловив співчуття жителям Німеччини, Бельгії і Нідерландів, які постраждали від повеней, які призвели до жертв.

Це була перша проповідь Папи Франциска після одинадцяти днів перебування в клініці, минулого тижня він прочитав молитву.

Понтифік був госпіталізований для планової операції на кишківнику 4 липня, його виписали 14 липня.