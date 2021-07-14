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Папу Римського виписали з лікарні

Папа Римський Франциск був госпіталізований для планової операції на кишківнику 4 липня

Папу Римського Франциска виписали з лікарні, куди минулого тижня він прибув для планової операції.

Як повідомляють агентства, понтифік залишив лікарню вранці 14 липня.

Папа Римський Франциск був госпіталізований для планової операції на кишківнику 4 липня.

Понтифік лікувався у клініці імені Джемеллі, з балкона якої у неділю прочитав і щотижневу молитву.

Це була перша госпіталізація Франциска з моменту його обрання главою Римсько-католицької церкви в 2013 році. У 2014-му, як зазначає ВВС, він був змушений скасувати кілька запланованих заходів зі своєю участю через проблеми зі шлунком.

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