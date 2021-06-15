Папа Римський призначив до України нового апостольського нунція

Папа Римський Франциск призначив до України нового апостольського нунція – посла Ватикану – після майже річної перерви.

Новим нунцієм став Вісвальдас Кульбокас, який дотепер був радником нунціатури. Він також піднесений до сану архієпископа.

Кульбокас, родом із Литви, з 2004 року перебуває на дипломатичній службі Ватикану.

Таким чином, він стає шостим апостольським нунцієм у сучасній українській державі.

Попередній, архієпископ Клаудіо Ґуджеротті, обіймав цю посаду з 2016 до липня 2020 року, коли його перевели на іншу посаду.

Крім того, 1920 року Ватикан призначав до України свого посланця в ранзі апостольського візитатора, який вирушив до Західної України через Польщу, але там йому не дозволили дістатися України, і він не зміг виконати свою місію.

Апостольський нунцій виконує функції одночасно і посла Держави Місто Ватикан, головою якої є папа Римський, і представника Святого престолу, осідку папи як земного глави Католицької церкви.