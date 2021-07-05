Папу Римського госпіталізували для планової операції

Папа Римський Франциск госпіталізований для планової операції на товстій кишці. Про це 4 липня повідомила пресслужба Ватикану.

Понтифік лікується у клініці імені Джемеллі.

Це перша госпіталізація Франциска з моменту його обрання главою Римсько-католицької церкви в 2013 році. У 2014-му, як зазначає ВВС, він був змушений скасувати кілька запланованих заходів зі своєю участю через проблеми зі шлунком.

За кілька годин до операції 84-річний понтифік провів традиційну проповідь для тисяч віруючих, які зібралися перед собором Святого Петра. Під час цієї служби Франциск повідомив про намір у вересні відвідати Словаччину, а перед цим столицю Угорщини Будапешт.