У Ватикані зробили перший крок на шляху до канонізації «батька Європи» Робера Шумана

Папа Римський Франциск 19 червня підписав указ про визнання «героїчних чеснот» Робера Шумана, колишнього прем’єра і міністра закордонних справ Франції, якого вважають одним з основоположників ідеї Європейського союзу.

Католицька церква тепер вшановуватиме Шумана, який помер у 1963 році, в статусі «преподобного». Це може стати першим кроком на шляху його зарахування до лику святих – канонізації.

Робер Шуман у перші роки після Другої світової війни, коли він обіймав високі державні посади, відіграв важливу роль у створенні інститутів, які лягли в основу сучасного ЄС.

9 травня 1950 року вважається початком європейської інтеграції. Тоді міністр закордонних справ Франції Робер Шуман запропонував створити спільний ринок вугільної і сталеливарної продукції Франції, Німеччини й інших західноєвропейських країн (пропозиція увійшла в історію під назвою «план Шумана»).

Пізніше це об'єднання перетворилося на Європейське економічне співтовариство, прообраз нинішнього Євросоюзу.