ЛГБТ і традиційні цінності: акції в Одесі і сутички з правоохоронцями

Жорсткими сутичками між правоохоронцями та активістами радикальної організації «Традиція і порядок» завершилося в Одесі 28 серпня. Цього дня в центрі міста відбулося кілька заходів на гендерну тематику – молебень за захист суспільства від пропаганди гомосексуалізму, марш за традиційні сімейні цінності, прайд-хода ЛГБТ-спільноти і вулична акція ГО «Традиції і порядку» та інших консервативних організацій.

З 11 ранку в Міському саду Одеси збиралися представники кількох конфесій на молебень проти ухвалення законопроєкту 5488.

Хто проти і чому?

Як повідомив Радіо Свобода пастор протестантської церкви і голова громадської організації «Капеланське служіння війську» Ігор Плохой, для участі в молебні приїхали представники протестантських церков, греко-католицької і римо-католицької конфесій. На думку Плохого, цей закон унеможливить дискусії про гендерну політику та перетворить на злочин ті його думки і ті цитати з Біблії про гомосексуалізм, що він та інші віряни озвучують під час акції.

«Головна вимога Одеса-прайду, або гей-параду, як говорять в народі, це не просування своєї ідеології, а вимога від держави ухвалити законопроєкт 5488. Тобто, не просто зменшується вартість традиційних цінностей на користь нетрадиційних, а йдеться й про те, що якщо я буду висловлювати після його ухвалення ті погляди, що я зараз висловлюю на камеру, то я буду сидіти від 5 до 8 років», – заявив Плохой.

Думка про те, що «5488» унеможливлює дискусію на гендерні теми, є широко розповсюдженою, хоча експерти наголошують, що це не відповідає дійсності.

Цей законопроект про відповідальність за дискримінацію та нетерпимість зареєстрували в травні 2021 року, зараз він перебуває на розгляді у профільному комітеті Верховної Ради. У разі ухвалення цей закон додасть у кримінальний кодекс кримінальну відповідальність за «публічні заклики до насильства на ґрунті нетерпимості».

«Пояснюйте людям про небезпеки цього законопроекту. Говоріть, що йдеться не тільки про сімейні цінності, але й про свободу слова», – каже Плохой своїм прибічникам.

«Українці пережили Голодомор, більшовиків, зможуть протистояти і «гомодиктатурі»», – зазначає капелан.

Увечері Плохой та частина учасників молебню приєдналися до акції організації «Традиція і порядок». Вони стояли під плакатом «Пропаганда гомосексуалізму є загрозою національної безпеці».

Акції проти ЛГБТк-активістів та їхніх цінностей продовжилися маршем за сімейні цінності від Спасо-Преображенського кафедрального собору. Організатором заходу виступила Одеська єпархія Української православної церкви Московського патріархату.

«Православні вирішили зібратися та висловитися проти цінностей, що нам нав’язують із заходу, та нагадати, що сім’я – це головне і те, що заповідавав Бог», – заявив архідиякон Андрій Пальчук

«Наша ідея – показати, що нас багато, що християнська сім’я – це гарно і круто. Колись содомський гріх був стидливим, у ньому боялись признатись. У Великобританії і Німеччині за це саджали в тюрму і насильно лікували. А потім дозволили все, що хочеш робити. І те, і те ненормально. Є конкретні рядки Біблії – вони говорять, що Бог створив чоловіку і жінку. Якщо ти сходиш з розуму, то не потрібно це нав’язувати», – заявив Пальчук.

Стосунки між статями найкращим образом розкриваються у традиційній родині, говорить Дмитро. Це наша місія, впевнений він.

«ЛГБТ-цінності – антихристиянські, вони руйнують життя тих, хто їх дотримується. Християнин ти чи ні, якщо ти є прихильником гомосексуалізму – це руйнує тебе, як людину. Ви не знайдете людину, що дотримувалась б цих цінностей і був би по справжньому щасливим», – впевнений він.

Марш за сімейні цінності пройшовся центром міста – від собору до приморського бульвару. Учасники вигукували «ні європейським цінностям», «православна родина – міцна Україна», «папа, мама, я – православна родина» та інші.

Серед учасників маршу було багато дітей, брали участь священики й монахині, а також політики.

Деякі учасники прийшли на марш не через релігійні переконання, як вони самі говорять, а через своє розуміння гомосексуалізму як психічного розладу.

«В мене багато друзів геїв, і більшої психологічної підлості, аніж ЛГБТ-хода для них немає. ЛГБТ-паради відволікають нас від уваги до психологічних проблем. Не треба саджати, я цього не підтримую. Багато з тих, хто підтримує ЛГБТ-марші, ходить туди, не через свою орієнтацію, а тому що вважає це правильним. Але вони просто не знають проблеми», – говорить учасниця маршу Олена.

Ще одна учасниця маршу каже, що вона переживає, бо «нам нав’язують з інших країн думку про те, що дітям не потрібно говорити про їхню стать».

«Нав’язування – це ось ті гей-паради, про те, що діти можуть обирати, про свободу кохання. Для нас це чуже», – каже Світлана.

О 16.00 поліція почала пропускати учасників прайд-ходи на майданчик біля Воронцовської колонади, де вони перебували під підсиленою охороною поліції.

Водночас свій марш почала проводити організація «Традиція і порядок», учасники якої викрикували погрози представникам ЛГБТ-спільноти.

Хто бере участь у ЛГБТ-ході і чому?

«Я беру участь у прайді, щоб показати, що я маю право ходити вулицями так як і всі, що маю право на свободу самовираження, маю право заявляти про свій гендер», каже Локі Вон Дорн, який ідентифікує себе як небінарну особу й переживав напади і на вулиці, і в школі. Він вже кілька років бере участь у прайді.

«Мене обмежують і державні, і соціальні аспекти. Я постійно відчуваю тиск суспільства стосовно мого гендеру, стосовно обраного одягу, зовнішності чи відносин. Це постійно відчувається у житті – коли я шукаю роботу, коли я шукаю партнера романтичного чи сексуального. Людей відлякує мій гендер – можливі партнери також обмежені суспільними уявлення. Батьки розуміють і підтримують – першою про гендер дитини дізналася мати і прийняла це», – говорить Вон Дорн.

Інша учасниця прайд-ходи каже, що прийшла, щоб підтримати друзів з ЛГБТ-спільноти. Вона пояснює, що у неї є хлопець, і що на її думку, ніяка пропаганда не не буде працювати, якщо у людини немає схильності до свого гендеру.

«Якщо я люблю чоловіків, я буду любити чоловіків. Якщо дівчина любить дівчину, чи хлопець любить хлопця – чому ні? Не може мені пропаганда сказати, що я повинна любити дівчину. Якщо мене не тягне до неї, то я і не полюблю її», – говорить Радіо Свобода учасниця ходи Зоя.

Один з її друзів – член ЛГБТ-спільноти Давид –приїхав із Кривого Рогу для участі в прайд-ході.

«Люди мають розуміти, що бути таким яким ти є – це нормально», – каже Давид.

«На прайд-ході люди спеціально одягаються яскраво і незвичайно. Щоб продемонструвати, що ваш зовнішній вигляд – це лише те, як ви хочете показати себе суспільству. Що це не залежить від сексуальної орієнтації, що ви можете виглядати як ви хочете», – стверджує Давид.

На прайд-ходу прийшла регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Одеській області Людмила Ямщикова.

Близько тижня тому правоохоронці відкрили кримінальне провадження через плакати з її зображенням, іменем і підписом «ворог України». Ймовірно плакати розвісили противники прайд-ходи.

«Ми б дуже хотіли, щоб ЛГБТ-організації вільно працювали в Одесі. Ми зараз почуваємося вільно, але це достатньо невеликий простір, де комфортно і добре. Хочу, щоб ми подякували національній поліції, що роблять величезну роботу. Не всі тут представники ЛГБТ-спільноти – я завжди називаю себе дорослою, білою, цисгендерною жінкою, що ходить на прайди вже мінімум років п’ять», – заявила Ямщикова перед початком ходи, виступаючи перед учасниками.

Щодо законопроєкту 5488, то, як пояснила голова оргкомітету фестивалю «Одеса Прайд-2021» Анна Леонова, «дійсно ЛГБТ-спільнота вимагає його ухвалення , але це не про заборону дискусій, а про безпеку незалежно від гендерної ідентичності і сексуальної орієнтації»

«Наші ідеї – це захист наших сімей, таких самих як гетеросексуальна родина. Це безпека людини в місті і вона не може залежати від орієнтації чи ідентичності, це можливість реалізовувати свої громадянські права – все це вже закріплено в Конституції. В кримінальному кодексі з’явиться можливість притягувати до відповідальності за злочини на ґрунті нетерпимості не тільки щодо расової належності, але й сексуальної орієнтації. Також він вирішить проблему із майновими правами та громадянськими союзами», – говорить Леонова.

Як працювала поліція?

Для забезпечення правопорядку під час акцій 28 серпня в Одесі було задіяно більше сотні поліцейських на самому майданчику, де збиралася ЛГБТ-хода, та ще більше правоохоронців працювали на вулицях навколо.

Коли колона ЛГБТ-активістів почала шикуватись для маршу, поблизу прозвучало два вибухи, схожі на вибухи петард. Цей інцидент затримав проведення маршу десь на півгодини: правоохоронці перевіряли майданчик збору активістів на вибухівку, та оглядали місця вибуху.

Далі, близько сотні людей пройшли Приморським бульваром під охороною поліції. Вулиці поблизу перекрили автобусами та кордонами правоохоронців.

Біля Одеської міської ради зібралось декілька сотень активістів ГО «Традиції і порядок» та інших консервативних організацій.

Для запобігання сутичкам їх взяли в кільце спецпризначенці Національної гвардії й патрульної поліції.

На думку голови одеського міського осередку «Традиції і порядку» Іллі Попкова, неприпустимими є проведення ЛГБТ-ходи в країні, більшість населення якого, є християнами.

«Ми не будемо цього терпіти. Гей-паради більше не будуть проходити так, як раніше. Сьогодні ми бачимо, що багато людей виступають проти цього», – заявив Попков під час акції, яку називав «мирною». Водночас, учасники акції у голос погрожували смертю активістам ЛГБТ.

Хода минула попри акції прихильників традиційних цінностей. Її учасники під охороною поліції учасники роз’їхалися на автобусах. Коли почали розходитися і правоохоронці – на них напали учасники анти-ЛГБТ акції.

Був застосований сльозогінний газ

16 поліцейських та 13 національних гвардійців отримали опіки очей

Правоохоронці затримали 51 людину, зокрема і Попкова.

Були вилучені газові балони, димові шашки та принаймні один предмет, схожий на ніж.

Як повідомив голова Національної поліції в Одеській області Микола Семенишин, подію кваліфікували одразу за трьома статтями Кримінального кодексу: ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч.1 ст.294 (масові заворушення) та ч.4 ст.296 (хуліганство).