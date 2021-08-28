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Після ходи за права ЛГБТ поліція затримала активістів з організації «Традиція і порядок» (відео)

Після ходи за права ЛГБТ поліція затримала активістів з організації «Традиція і порядок» (відео)
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Після ходи за права ЛГБТ поліція затримала активістів з організації «Традиція і порядок» (відео)

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28 серпня в Одесі після ходи за права ЛГБТ відбулися зіткнення між поліцією і представниками радикальної організації «Традиція і Порядок». Внаслідок цих сутичок постраждали 29 працівників правоохоронних органів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Йдеться про 16 поліцейських і 13 службовців Національної гвардії. Вони отримали опіки очей від сльозогінного газу. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтями про «погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу», масові заворушення та хуліганство. Поліція також затримала 51 активіста, у тому числі – голову одеського міського осередку «ТіП» Іллю Попкова. Затриманих доправили до районного відділку. При цьому одному з учасників контракції під час затримання стало погано, йому викликали «швидку». Як повідомив кореспондент, для забезпечення громадського порядку залучили понад одну тисячу правоохоронців, в тому числі спецпідрозділи. Кількість активістів «Традиції і порядку» правоохоронці оцінюють у близько 200-300 людей.

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