Йдеться про 16 поліцейських і 13 службовців Національної гвардії. Вони отримали опіки очей від сльозогінного газу. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтями про «погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу», масові заворушення та хуліганство. Поліція також затримала 51 активіста, у тому числі – голову одеського міського осередку «ТіП» Іллю Попкова. Затриманих доправили до районного відділку. При цьому одному з учасників контракції під час затримання стало погано, йому викликали «швидку». Як повідомив кореспондент, для забезпечення громадського порядку залучили понад одну тисячу правоохоронців, в тому числі спецпідрозділи. Кількість активістів «Традиції і порядку» правоохоронці оцінюють у близько 200-300 людей.