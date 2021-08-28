Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Сутички в Одесі: постраждали 29 правоохоронців, поліція відкрила кримінальне провадження

Внаслідок зіткнення між працівниками правоохоронних органів та активістами організації «Традиція і порядок» в Одесі поліція затримала 51 активіста

Внаслідок сутичок між активістами «Традиції і порядку» та поліцією постраждали 29 працівників правоохоронних органів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Йдеться про 16 поліцейських і 13 службовців Національної гвардії. Вони отримали опіки очей від сльозогінного газу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтями про «погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу», масові заворушення та хуліганство.

«Група молодих людей почали безпричинно нападати на поліцейських. Зрозуміло що працівники застосували засоби і зупинили правопорушення», – сказав журналістам голова Національної поліції в Одеській області Микола Семенишин.

Зіткнення між працівниками правоохоронних органів та активістами організації «Традиція і порядок» в Одесі сталися 28 серпня після ходи за права ЛГБТ. Поліція затримала 51 активіста, в тому числі – голову одеського міського осередку «Традиції і Порядку» Іллю Попкова.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG