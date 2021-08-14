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У Боснії і Герцеговині пройшов марш на підтримку прав ЛГБТ

Марш на підтримку ЛГБТ став всього лиш третім подібним заходом в історії Боснії і Герцеговини

Сотні людей у суботу пройшли вулицями столиці Боснії та Герцеговини на підтримку ЛГБТ-спільноти. Інформації щодо актів насильства проти учасників маршу у Сараєві немає, оскільки захід проходив під посиленою охороною поліції.

Організатори заявляють, що ЛГБТ-спільнота зазнала утисків з початку пандемії COVID-19, що забрала в країні майже 10 тисяч життів.

Серед вимог учасників прайду – ухвалення закону про одностатеві партнерства та план заходів із припинення дискримінації ЛГБТ в країні.

Тим часом, десятки супротивників ЛГБТ зібралися в іншому місці у Сараєві, заявивши, що хочуть захистити традиційні цінності від «агресивної» ідеології ЛГБТ.

Марш на підтримку ЛГБТ став всього лиш третім подібним заходом в історії Боснії і Герцеговини, етнічно розділеної та значною мірою консервативної країни.

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