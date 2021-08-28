Сутички між поліцією та активістами «Традиції і порядку» після ЛГБТ-акції в Одесі: 51 затриманий

В Одесі після ходи за права ЛГБТ відбулися зіткнення між працівниками правоохоронних органів та активістами організації «Традиція і порядок» 28 серпня. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, противники акції застосували сльозогінний газ проти правоохоронців.
Під час акції кілька кордонів поліції відмежували учасників від опонентів із числа представників «Традиції і порядку», відтак зіткнень із ЛГБТ-активістами не сталося. Після завершення акції її учасники сіли в автобуси та залишили місце її проведення.
Після цього, за попередніми даними кореспондента Радіо Свобода, активісти застосували сльозогінний газ проти правоохоронців. Наразі невідомо, чи цьому передували якісь дії поліцейських проти «Традиції і порядку».
Поліція затримала 51 активіста, у тому числі – голову одеського міського осередку «ТіП» Іллю Попкова. Затриманих доправили до районного відділку. При цьому одному з учасників контракції під час затримання стало погано, йому викликали «швидку».
Як повідомив кореспондент, для забезпечення громадського порядку залучили понад 1 тисячу правоохоронців, в тому числі спецпідрозділи. Кількість активістів «Традиції і порядку» правоохоронці оцінюють у близько 200-300 людей.
За даними поліції, участь у ЛГБТ-акції взяли близько сотні людей, проте остаточних цифр наразі немає.
За даними журналістів, від сльозогінного газу постраждали близько 10 людей.
Поліція Одеської області наразі офіційно не коментувала ці події.
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