Кремлівські наративи в головах американців: як Росія гальмує надання допомоги Україні

(Рубрика «Точка зору»)

Артур Колдомасов

Тема підтримки Україні тісно переплелася із внутрішньополітичним проблемами її країн-союзниць. Це активно використовує Росія, намагаючись через інформаційні впливи на політикум та населення країн Заходу, через поширення дезінформації і пропаганди створювати перепони для надання Україні військової і фінансової допомоги у відсічі широкомасштабної російської агресії.

Спробуємо проаналізувати як це працює у США.

Так, зокрема, в англомовному сегменті інтернету поширюється кремлівський наратив, що підтримка України, начебто, приведе економіку США до занепаду. Мовляв, через Україну Америка не лише забуває про власні проблеми, та ще й шкодить собі.

Використовують невдоволення

У такий спосіб Росія намагається долучити тезу про шкідливість допомоги Україні до думок багатьох пересічних американців, що Сполучені Штати надто загрузли у зовнішній політиці, забуваючи про внутрішню.

І хоча така оцінка раніше переважно стосувалася ситуацій не пов'язаних із Україною, то тепер російський інформаційний вплив помітно зміщує акцент саме на допомогу Україні.

Наприклад, нещодавню Національну стратегію для оборонної промисловості США, де американський уряд країни представив план розвитку оборонної промисловості, вказуючи на теперішні проблеми галузі, вони прокоментували як «скорочення промислової бази США» через те, що «зброя йде в Україну». Мовляв, «військова машина США не є готовою до великої війни».

У подібному стилі щодо України висловлюється і головний претендент на участь у президентських виборах від Республіканської партії Дональд Трамп. Його вислови швидко підхоплюють і поширюють російські пропагандисти.

Заяви Трампа підсилилися реальними кроками республіканців у Палаті представників США, які фактично заблокували ухвалення пакету допомоги Україні.

«На сході України неймовірно інтенсивні бої на сході. Оскільки Конгрес ще не ухвалив законопроєкт, ми не можемо надіслати українцям снаряди, яких вони конче потребують, щоб перешкодити російським атакам», – сказав, коментуючи це, речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Діють синхронно

Трамп використовує питання допомоги Україні для вирішення своїх політичних задач напередодні президентських виборів у США, а Росія не шкодує ресурсів для просування в американському суспільстві тези про «неважливість України».

Також Україну намагаються представити як дестабілізаційний та деструктивний для Сполучених Штатів елемент.

Зокрема, це роблять за допомогою меседжу про «корупцію родини Байденів». Мова йде в першу чергу про вже неодноразово вже використану російськими пропагандистами тему роботи Хантера Байдена, сина чинного президента США, в українській газовій компанії Burisma, в той час, коли старший Байден був віцепрезидентом США. Цю тему Дональд Трамп також активно використовує у своїй передвиборчій кампанії.

Одночасно білоруським пропагандистам дав інтерв’ю внесений до санкційного списку США колишній нардеп Андрій Деркач, якого українське правосуддя підозрює у державній зраді, а в США на нього наклали санкції за організації інформаційної кампанії проти Байдена. З іншого боку, цю тему активно просуває Такер Карлсон, який нещодавно записав інтерв'ю з Путіним.

Крім того, пропагандисти активно поширюють не лише у США, а і у Канаді меседж про те, що Україна не варта американської підтримки, бо є надто корумпованою.

Так, зокрема, пояснюють свої заяви щодо України «трампісти» в американському парламенті, яких активно цитують російські та проросійські медіа, такі як Марджорі Тейлор-Грін та Вікторія Спартц.

Ці меседжі використовуються особливо активно в контексті теперішніх процесів, пов’язаних із голосуванням Палати представників щодо додаткової фінансової допомоги для України. Спікер Джонсон не ставить законопроєкт на голосування, підіграючи республіканцям в питанні міграційної політики. Мовляв, через «терміновість» питання, Україна може й почекати.

Росія використовує демократію проти демократії

Оскільки метою Росії є зміна політичної системи США, то спершу вона намагається це зробити в рамках вже усталених процесів. Головним із них є вибори президента та парламенту.

Росія намагається вплинути на електорат і на результат виборів, схиляючи суспільну думку до тих кандидатів, політика яких була б більш прихильною або передбачуваною для Кремля.

Тому, хоче того чи ні сам Дональд Трамп, який має наразі підтримку свого електорату, Росія наразі підтримує Трампа інформаційно, створюючи йому імідж «антисистемного кандидата».

Окрім інформаційного чинника варто також враховувати і практичні кроки до яких уже вдавався і може вдатися знову Кремль.

2016 року, коли на виборах переміг саме Трамп, було підтверджене російське втручання у вибори. Сама Росія і Дональд Трамп це заперечували.

Цілком імовірно, що і цього разу Росія може вдатися до подібних дій, використовуючи вразливі складові виборчого процесу в США.

Росія здійснює інформаційну інвазію всередині демократичних країн і завжди готова вдаватися до більш агресивніших кроків у надважливі моменти.

Це можна було побачити у тому, як Росія намагалася вплинути на результати парламентських виборів у Польщі 2023 року.

Нарощування інформаційного впливу і те як саме спрацьовують кремлівські наративи, наприклад, під час блокування польським фермерами українського кордону, сигналізує, що метою Росії є не тільки зменшення підтримки України, а й загальна дестабілізація Заходу.

Артур Колдомасов – аналітик із дезінформації, Центр досліджень «Детектора медіа»

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода