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У МЗС Польщі кажуть, що занепокоєні появою на фермерських протестах антиукраїнських гасел

Прапор СРСР і плакат з написом «Путіне, наведи лад з Україною і Брюсселем, та з нашими урядовцями» на акції польських фермерів. Ґожичкі, 20 лютого 2024 року
Прапор СРСР і плакат з написом «Путіне, наведи лад з Україною і Брюсселем, та з нашими урядовцями» на акції польських фермерів. Ґожичкі, 20 лютого 2024 року

Міністерство закордонних справ Польщі стурбоване проросійським плакатом, який був використаний під час протесту польських фермерів 20 лютого, та вважає, що до цього можуть бути причетні спецслужби Росії, йдеться в заяві МЗС.

«Подібні дії виставляють у поганому світлі Польщу – країну, яка першою допомогла Україні, на яку напали, і поляків, котрі прийняли українських біженців. Що важливо, вони компроментують самих організаторів протесту. Вважаємо, що це спроба захоплення аграрного протестного руху радикальними і безвідповідальними групами, які, можливо, є під впливом російської агентури», – зазначено у заяві, яке відомство оприлюднило на своїй офіційній сторінці.

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МЗС Польщі закликало організаторів знайти і вилучити зі свого руху нечисельних ініціаторів подібних акцій заради інтересів польської держави та можливості виконання вимог фермерів, які в значній мірі є слушними.

«Нинішня ситуація польських фермерів є наслідком агресії Володимира Путіна проти України та світовою економічною нестабільністю, а не тому що українці захищаються від агресії» – вважають в МЗС Польщі.

Під час акції польських фермерів 20 лютого один із протестувальників у Водзіславському повіті Сілезького воєводства причепив на трактор прапор Радянського Союзу і плакат із закликом до Путіна «навести лад» в Україні та Брюсселі. Поліція Польщі одразу затримала протестувальника і порушила проти нього кримінальне провадження, повідомили польські правоохоронці.

Також 20 лютого польській протестувальники протягом дня повністю блокували рух вантажного транспорту на шести пунктах пропуску з Україною. У Медиці фермери перекрили залізничну колію і з контейнера висипали кукурудзу, яку везли з України в Німеччину. Генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич вибачилася перед українцями за ці дії своїх співвітчизників на польсько-українському кордоні.

Станом на 21 лютого, за даними Державної прикордонної служби, триває блокування шести пунктів перетину кордону Польщі з Україною, у чергах стоять близько 2 500 вантажівок.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

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