Усі вагони з зерном перевіряє і опломбовує польська сторона – «Укрзалізниця» відреагувала на протест фермерів

У компанії «Укрзалізниця» заявляють, що збіжжя, яке польські протестувальники висипали на колію на вантажній станції «Медика», відкривши люк двох українських вантажних вагонів, прямує до Німеччини транзитом через Польщу. Про це у телеграмі повідомляє пресслужба компанії.



В «Укрзалізниці» наголошують, що чітко дотримуються запровадженої у квітні 2023 року заборони на імпорт зернових вантажів до Польщі та перевозять лише транзитом ці вантажі – усі вагони на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі, їх опломбовують, що унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі.



Наразі на станції «Медика» перебувають в очікуванні перевантаження близько 40 українських вантажних вагонів із сільськогосподарською продукцією, про несанкціоноване втручання в роботу залізниці поінформовані Польські залізниці та посольство України в Польщі.



«Укрзалізниця обурена такими діями польських протестувальників та закликає припинити незаконні дії. Такі вчинки не сприяють розв’язанню можливих проблем, а грають на руку країні-агресору. Наразі компанія направила відповідне звернення до польських правоохоронних органів», – додають у компанії.



Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розсипане українське зерно на залізничних коліях у Польщі вважає черговою політичною провокацією, спрямованою на розкол між поляками та українцями.

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Раніше міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, коментуючи ситуацію поблизу пункту пропуску «Медика – Шегині», заявив, що кукурудза, яку польські протестувальники висипали з вагона, прямувала в Німеччину. Він наголосив, що перешкоджання торгівлі України з іншими країнами світу є неприйнятним і суперечить спільним українсько-польським цілям.

Сьогодні, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика-Шегині» відкрили вантажний контейнер із сільськогосподарською продукцією, висипавши зерно на колію. Це не перший подібний випадок з боку польських протестувальників. 11 лютого вже висипали зерно з української вантажівки, яка прямувала до Литви.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.