Київ про висипане збіжжя з вагона у Польщі: перешкоджання торгівлі України з іншими країнами є неприйнятним

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України засудили форми протесту польських протестувальників-фермерів, які вони застосовують на польсько-українському кордоні. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, коментуючи ситуацію поблизу пункту пропуску «Медика – Шегині», де польські протестувальники перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагона на колію.



«Україна рішуче засуджує такі форми протесту, які зараз відбуваються на польсько-українському кордоні. Кукурудза, яку польські протестувальники висипали з вагона, йшла в Німеччину. В Польщу кукурудза з України не експортується. Перешкоджання торгівлі України з іншими країнами світу неприйнятно і суперечить спільним українсько-польським цілям», – наголосив Сольський, якого цитує пресслужба міністерства.

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Сьогодні, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика-Шегині» відкрили вантажний контейнер із сільськогосподарською продукцією, висипавши зерно на колію.

Це не перший подібний випадок з боку польських протестувальників. 11 лютого вже висипали зерно з української вантажівки, яка прямувала до Литви.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.