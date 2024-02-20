ДПСУ: обмеження руху на кордоні Польщі стало «більш жорстким». Українські водії почали акцію у відповідь

Учасники страйку в Польщі посилили обмеження руху на польсько-українському кордоні, повідомила Державна прикордонні служба України 20 лютого.

«Польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники повідомили, яка ситуація на шести заблокованих пунктах пропуску:

«Медика-Шегині» – польські фермери повністю заблокували рух вантажівок через пункт пропуску, термін завершення блокування не повідомлявся

«Долгобичув-Угринів» – біля пункту пропуску протестувальники планують перекрити рух для всіх видів транспорту до 17 години 20 лютого.

«Зосін-Устилуг» – з 13 по 16 годину протестувальники мають намір обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажівки з гуманітарною допомогою.

«Корчова-Краківець» – до 21 години 20 лютого протестувальники планують блокувати рух вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. При цьому, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно.

«Гребене-Рава-Руська» – протестувальники з 13 години повністю заблокували рух в обох напрямках всіх категорій транспортних засобів, крім тих, які перевозять «критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу»

«Дорогуськ-Ягодин» – до 19 години організатори протесту мають намір повністю заблокувати рух вантажівок в обох напрямках

Водночас, як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, українські перевізники почали акцію у відповідь перед трьома пунктами пропуску.

Учасники планують не пропускати вантажівки на польських номерах, якщо тих протестувальники з польського боку пропустили поза чергою. Акція триватиме до 15 березня, але завершиться раніше, якщо припинять протест польські фермери.

Раніше сьогодні польські протестувальники на пункті пропуску «Медика-Шегині» відкрили вантажний контейнер із сільськогосподарською продукцією, висипавши зерно на колію.

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9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.