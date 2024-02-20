«Блокування кордону не має виправдання». У МЗС відреагували на дії польських протестувальників

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що дії польських протестувальників підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії Росії.



«Блокування польсько-українського кордону, якими би гаслами воно не супроводжувалося, не має виправдання. Наземні кордони залишаються важливими в умовах російської агресії. Дії польських протестувальників та окремих радикальних польських політиків підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії Росії», – написав у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко.

У МЗС зауважують, що кордон Польщі та України – це і кордон ЄС, який не має бути «заручником будь-яких політичних інтересів».

«Вважаємо також неприйнятним агресивне ставлення зі сторони протестувальників до українців та українських вантажів, які перетинають польсько-український кордон. Антиукраїнські гасла, які лунають на кордоні, підтверджують політично вмотивований характер акції. Її мета – провокування подальшого загострення двосторонніх відносин», – вважають у дипломатичному відомстві України.

Ніколенко звернув увагу, що протестувальники жодним чином не згадують загрози, пов’язані із імпортом зерна та інших видів сільськогосподарської продукції з Росії та інших країн.

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МЗС закликало польську владу надати правову оцінку діям учасників акцій, забезпечити розблокування кордону та вжити заходів задля припинення антиукраїнської риторики, яка базується на безпідставних аргументах.

«В умовах зовнішнього випробовування надзвичайно важливо зберегти той рівень солідарності, який побудували Україна та Польща за останні роки. Українці та поляки повинні стати на захист добросусідських взаємин, дати відсіч будь-яким спробам підірвати взаємну довіру та поставити під удар безпеку наших держав», – наголосили в міністерстві.

На 20 лютого у Польщі анонсували нову хвилю масових протесті фермерів, блокади доріг відбуватимуться у приблизно ста місцях по всій Польщі. Крім того, як попереджав у коментарі Радіо Свобода керівник незалежної самоврядної профспілки індивідуальних фермерів «Солідарність» Томаш Обшанський, можливе блокування залізничні колії.

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У Польщі фермери-страйкарі від 9 лютого продовжують блокувати пункти пропуску з Україною, а також дороги й автомагістралі. За словами міністра сільського господарства Польщі Чеслава Сєкєрського, нові правила щодо імпорту сільськогосподарської продукції мають бути сформульовані до кінця березня.

Наступні масові протести фермерів заплановані на 27 лютого. Цього дня аграрії анонсують великий марш у Варшаві.

Як заявив в ефірі Радіо Свобода (Свобода.Live) 13 лютого перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький, офіційно польська сторона не повідомила про випадки відкриття проваджень щодо торгівлі українським зерном на території Польщі, яке мало б їхати через країну транзитом.