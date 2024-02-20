Хочуть заблокувати все. Що відбувається на кордоні з Польщею? Як реагує Україна

Зеленський про «надзвичайно важку» ситуацію на фронті

Президент Зеленський заявляє про «надзвичайно важку» ситуацію на кількох частинах фронту. Сили РФ користуються затримками в допомозі Україні, каже він. CNN з посиланням на джерела стверджують, що російські сили перекидають велику кількість військ на Запорізький напрямок.

Йдеться про 50 тисяч військових. Чи готує великий наступ на цій ділянці фронту Росія?

«Зеніт»: обіцяли евакуюювати, натомість розстріляли

Військові РФ обіцяли евакуацію поранених українців з опорного пункту «Зеніт». Однак порушили ці зобов'язання. Повідомили у 110-тій окремій механізованій бригаді. Розстріл військовополонених – воєнний злочин, заявив омбудсман Дмитро Лубінець.

Які обставини трагедії і скоєння воєнного злочину? Деталі виходу українських бійців з Авдіївки.

Блокування кордону: проблема «не в зерні, а скоріше в політиці»

Польські фермери збираються перекрити і залізничні пункти пропуску. Президент України каже, що це У парламенті вже підрахували, що причина в «політиці, а не в зерні». Яка ситуація на кордоні? Чи дійсно там застрягли у тому числі вантажівки з технікою для військових?

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