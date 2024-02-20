Вночі РФ атакувала Україну 23 дронами-камікадзе. На Полтавщині постраждав промисловий об’єкт

Російські війська вночі атакували Полтавську область ударними дронами, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін вранці 20 лютого.

«У Кременчуцькому районі пролунали звуки вибухів. Під ударом опинився промисловий обʼєкт. Це спричинило пожежу. До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих», – написав він.

За даними Повітряних сил, загалом російські війська протягом ночі випустили по Україні 23 безпілотники типу Shahed з району російського Приморсько-Ахтарська. Крім того, з Бєлгородської області РФ випустили дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 та авіаційну ракету Х-31 із окупованої частини Запоріжжя.

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У відбитті повітряної атаки брали участь зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони.

«В результаті бойової роботи збито усі 23 «шахеди» в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей», – повідомляє командування.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.