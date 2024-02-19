На Харківщині через обстріли знеструмлено майже 9,5 тисяч споживачів – Міненерго

На Харківщині внаслідок обстрілів сил РФ знеструмлено майже 9,5 тисяч споживачів, йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства енергетики України 19 лютого.

У відомстві кажуть, що у короткостроковий ремонт виходив блок ТЕС, який після усунення зауважень підключено в роботу. У резерві – 10 одиниць генеруючого обладнання ТЕС, які будуть включені в роботу за потреби.

«Через обстріл на Харківщині пошкоджено будівлю районних електричних мереж Куп’янського району. Також знеструмлено повітряну лінію 110 кВ та підстанцію. Без світла залишилися 34 населені пункти (понад 9,5 тисяч споживачів). Наразі триває огляд пошкоджень. Ремонт ліній та відновлення електропостачання почнеться, коли дозволить безпекова ситуація. Також внаслідок обстрілу загинув співробітник Куп’янського РЕМ – під час атаки він був вдома», – зазначили у Міненерго.

Відомо також, що на Сумщині через технологічні порушення відключилась повітряна лінія ПЛ 110 кВ, знеструмилась підстанція, без електропостачання залишилися побутові споживачі, яких було оперативно заживлено за резервною лінією.

«На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 1997 МВт*год. Також передбачається експорт – до 4026 МВт*год до Польщі, Румунії, Словаччини та Молдови», – підсумували в Міненерго.

Раніше, 13 лютого, у Міненерго повідомляли про обстріли ТЕС на Дніпропетровщині й Донеччині, а 15 лютого – про пошкоджені внаслідок російського удару об’єкти обленерго у Львові.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що у 2023 році Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.