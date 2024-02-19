У Запорізькому районі через російський обстріл загинув чоловік – ОВА

Російські війська з артилерії обстріляли села в Запорізькому районі, внаслідок чого загинув цивільний житель, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Сьогодні близько 15:00 рашисти обстріляли з артилерії два села Тернуватської громади Запорізького району. У Лісному… загинув чоловік. У Любицькому пошкоджено цивільну будівлю», – написав Федоров у телеграмі.

Раніше сьогодні він повідомляв, що внаслідок російського обстрілу загинув житель села Приморське Василівського району.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.