Для відбудови України потрібно 486 мільярдів доларів – уряд

Потреби на відбудову України складають вже майже 486 мільярдів доларів. Такі результати третьої оцінки збитків і потреб (RDNA3), яку український уряд провів спільно зі Світовим банком, ідеться на сайті Кабінету міністрів.

«За останній рік потреби на відбудову продовжили зростати. Особливо в житловому секторі, де через дії ворога зруйновано чи пошкоджено 10% від усього фонду житла», – зазначено в повідомленні.

В уряді наголосили, що негативна динаміка присутня також в аграрному секторі та в екології – через російський теракт на Каховській ГЕС та через замінування українських земель.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що головним ресурсом для відновлення України має стати конфіскація заморожених російських активів.

«Маємо запустити цей процес уже цього року. Використання доходів від активів РФ вважаємо можливим проміжним рішенням, яке не скасовує необхідність повної конфіскації», — зазначив очільник уряду.

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Шмигаль додав, що сукупні економічні, соціальні та інші втрати України станом на кінець 2023 року становлять вже 499 мільярдів доларів.

RDNA3 – це оцінка збитків і потреб на відновлення України, над якою спільно працюють уряд, Світовий банк, Єврокомісія, ООН та інші партнери. Вона включає завдання від Багатосторонньої координаційної платформи донорів, а також інвестиційні пріоритети уряду України щодо відновлення країни.