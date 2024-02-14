Україні знадобиться 9 мільярдів доларів та 10 років, щоб відновити культуру та туризм — AP

Україні знадобиться майже 9 мільярдів доларів упродовж наступного десятиліття, щоб відбудувати свої культурні об’єкти та туристичну індустрію після повномасштабного російського вторгнення. Таку оцінку зробила Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), повідомляє агентство Associated Press з посиланням на дані організації.

За даними ЮНЕСКО, за час повномасштабної війни взаємопов’язані культурний і туристичний сектори країни втратили понад 19 мільярдів доларів доходу. За даними організації, бойові дії пошкодили 341 культурний об’єкт по всій території України.

«За оцінками агентства, загальна вартість руйнувань цих культурних об’єктів, а також тисяч інших культурних цінностей по всій країні становить близько 3,5 мільярда доларів», – пише Associated Press.

ЮНЕСКО заявляє, що навмисне руйнування об’єктів культурної спадщини, в тому числі релігійних споруд та артефактів, може бути прирівняне до воєнного злочину.

Раніше ця організація засудила російську атаку на Одесу, внаслідок якої було завдано ударів по кількох культурних об’єктах у центрі міста 23 липня 2023 року.

Станом на 25 січня 2024 року Міністерство культури та інформаційної політики України зафіксувало понад 1 900 об’єктів культурної інфраструктури, які пошкодила чи зруйнувала повномасштабна агресія Росії проти України.