Мінкульт: російська агресія пошкодила понад 1900 об’єктів культури

Міністерство культури та інформаційної політики зафіксувало понад 1 900 об’єктів культурної інфраструктури, які пошкодила чи зруйнувала повномасштабна агресія Росії проти України. Про це відомство заявило 5 лютого.

«Так, станом на 25 січня 2024 року збитків зазнали 1938 об’єктів культурної інфраструктури (в тому числі заклади культури, підпорядковані МКІП та іншим ЦОВВ) без урахування пам’яток культурної спадщини. З них 314 – знищені (16%). Загальні втрати закладів культури державної форми власності: 28 од. (9 %); комунальної форми власності: 1910 одиниць (6 %)», – заявляє Мінкульт.

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Найбільші втрати та збитки в культурній сфері зафіксували в Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській та Києві, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях. Найбільше постраждали клубні заклади – 48% від загальної кількості.

Мінкульт наводить перелік встановлених зруйнованих і пошкоджених об’єктів за категоріями:

клубні заклади – 929

бібліотеки – 689

заклади мистецької освіти – 154

музеї та галереї – 113

театри, кінотеатри та філармонії – 38

парки, зоопарки, заповідники – 12

цирки – 3

Відомство також зазначає, що через російську окупацію Луганщини та частин Запорізької, Донецької та Херсонської областей неможливо точно підрахувати об’єкти культурної інфраструктури там, які постраждали від бойових дій та окупації.

Станом на листопад 2023 року Мінкульт повідомляв про понад 1 700 об’єктів культурної інфраструктури, пошкоджених російською агресією.