Естонія поверне Україні 274 незаконно вивезені археологічні пам’ятки – Мінкульт

Естонія готується передати до України археологічні артефакти, вилучені під час спроби незаконно ввезти на територію країни кілька років тому – про це заявило 18 січня Міністерство культури та інформаційної політики.

Заяві передувала зустріч виконувача обов’язків міністра Ростислава Карандєєва з послом України в Естонії Максимом Кононенком та послом з особливих доручень МЗС Ігорем Осташем, на якій вони обговорили передачу артефактів Україні з Естонії.

«Незабаром експонати будуть передані в Україну. Вони вдало доповнять наше національне надбання та демонструватимуть історичну справедливість», – заявив Карандєєв.

Як пояснює Мінкульт, у 2019 році естонська поліція та прикордонними завадили незаконному ввезенню на територію країни ряду археологічних артефактів. Серед них – 274 предмети, які належать до культур ранньої залізної та залізної доби від 5-4 століть до нашої ери до 7-10 століть нашої ери, які є частиною культурної спадщини України.

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Зараз ці знахідки готують до передачі до України. Перед цим їх планують експонувати в Естонії, повідомляє міністерство:

«Наразі естонською стороною здійснюється підготовка до урочистої презентації цих предметів в Естонському історичному музеї, що відбудеться 23 січня. Після експонування в Естонії археологічні артефакти повернуться до України».

Естонський суспільний мовник ERR раніше 18 січня повідомив деталі, за якими знахідки виявили у вантажівці громадянина Латвії, який в’їжджав до Естонії з Росії в грудні 2018 року. Серед них були монети, чаша, прикраси, кінські вуздечки. Водій стверджував, що двоє російськомовних чоловіків попросили його провезти електронні пристрої до Риги і нібито підклали артефакти в кабіну.

Згодом Рада національної спадщини Естонії замовила аналіз у Естонському історичному музеї, який виявив, що лише монетам понад 2000 років і вони належать до часів царя Фракії Лісімаха.

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Спершу розглядалося повернення знахідок до Росії, звідки їх завозили, але українські археологи, йдеться в матеріалі ERR, довели, що вони походять здебільшого зі сходу та півдня України, в тому числі з розграбованих об’єктів в окупованому Криму.

«Це був дуже складний випадок, тому що предмети були з Чорноморського регіону в Криму, а на той час до (повномасштабної – ред.) війни ще не дійшло», – сказала фахівчиня естонської митної служби Еліка Бросман, пояснюючи, чому спершу естонська сторона зв’язалася з російськими експертами.

Зрештою Естонія наслідувала приклад Нідерландів у справі «скіфського золота» й вирішила передати артефакти Україні.

«Ми маємо справу з історичною пам’яттю країни, і наша роль – повернути Україні ті нечисленні фрагменти скарбів, вивезених з цієї країни, які потрапили до нас», – прокоментувала радниця з археології Ради національної спадщини Неле Кангерт.

Україна неодноразово повідомляла про вивезення російськими військами музейних експонатів із окупованих українських регіонів. Зокрема, в жовтні 2023 року в Севастополі на території заповідника «Херсонес Таврійський» відкрили виставку експонатів, вивезених росіянами із окупованої частини Запорізької області.