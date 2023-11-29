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Стародавні скарби Криму: «скіфське золото» повернули в Україну (фотогалерея)

Із Нідерландів в Україну передали артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці «Крим: золото й таємниці Чорного моря».

Із Нідерландів в Україну передали артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці «Крим: золото й таємниці Чорного моря». Давні скіфські артефакти були виставлені в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі на той час, коли Росія окупувала Крим, і як держава Україна, так і музеї в Криму вимагали їх повернення.

Після тривалих судів Апеляційний суд Амстердаму ухвалив рішення передати Україні так зване «скіфське золото». Йдеться понад 565 предметів з Музейного фонду України. Здебільшого це археологічні знахідки. Вартість колекції – близько 10 мільйонів євро.

Тепер артефакти зберігатимуться в Національному музеї історії України.

Експерт Національного музею історії України розпаковує коробку зі скіфськими артефактами з Криму. Київ, 28 листопада 2023 року Передача сотень артефактів, відомих як &laquo;скіфське золото&raquo;, знаменує собою завершення тривалої судової тяганини за право власності між Україною та музеями, розташованими на підконтрольній Москві території
1 Експерт Національного музею історії України розпаковує коробку зі скіфськими артефактами з Криму. Київ, 28 листопада 2023 року

Передача сотень артефактів, відомих як «скіфське золото», знаменує собою завершення тривалої судової тяганини за право власності між Україною та музеями, розташованими на підконтрольній Москві території
Експерт Національного музею історії України демонструє старовинні золоті артефакти. Представлені на виставці 2014 року під назвою &laquo;Крим: золото й таємниці Чорного моря&raquo; в амстердамському музеї Алларда Пірсона, артефакти були передані до Києва за рішенням Верховного суду Нідерландів, ухваленим у червні
2 Експерт Національного музею історії України демонструє старовинні золоті артефакти.

Представлені на виставці 2014 року під назвою «Крим: золото й таємниці Чорного моря» в амстердамському музеї Алларда Пірсона, артефакти були передані до Києва за рішенням Верховного суду Нідерландів, ухваленим у червні
Деталі пекторалі, яку було знайдено у скіфському кургані IV століття до н. е. Товста Могила.&nbsp; Верховний суд Нідерландів постановив, що скарбниця стародавніх артефактів є частиною національної спадщини України і не належить анексованому Росією Криму
3 Деталі пекторалі, яку було знайдено у скіфському кургані IV століття до н. е. Товста Могила. 

Верховний суд Нідерландів постановив, що скарбниця стародавніх артефактів є частиною національної спадщини України і не належить анексованому Росією Криму
Цей меч і піхви, які скіфи-кочівники залишили після себе під час грецької колонізації півострова, є одними з артефактів. Скіфи були досвідченими ремісниками, які використовували різноманітні методи, враховуючи кування, інкрустацію та лиття
4 Цей меч і піхви, які скіфи-кочівники залишили після себе під час грецької колонізації півострова, є одними з артефактів. Скіфи були досвідченими ремісниками, які використовували різноманітні методи, враховуючи кування, інкрустацію та лиття
Пектораль зі скіфського кургану Товста Могила. Колекція &laquo;скіфського золота&raquo; була представлена на експозиції в Амстердамі ще до того, як Росія анексувала Крим у березні 2014 року, ввівши туди війська та провела так званий &laquo;референдум, невизнаний світовою спільнотою
5 Пектораль зі скіфського кургану Товста Могила.

Колекція «скіфського золота» була представлена на експозиції в Амстердамі ще до того, як Росія анексувала Крим у березні 2014 року, ввівши туди війська та провела так званий «референдум, невизнаний світовою спільнотою
Золотий шолом четвертого століття до нашої ери.&nbsp; Москва майже десять років оскаржувала позов України в нідерландських судах, стверджуючи, що будь-яке неповернення артефактів з чотирьох кримських музеїв є порушенням їхньої кредитної угоди
6 Золотий шолом четвертого століття до нашої ери. 

Москва майже десять років оскаржувала позов України в нідерландських судах, стверджуючи, що будь-яке неповернення артефактів з чотирьох кримських музеїв є порушенням їхньої кредитної угоди
Експонати на виставці в Амстердамі в серпні 2014 року.&nbsp; &laquo;Скіфське золото&raquo;, як його часто називають, &laquo;належить Криму і має бути там&raquo;, &ndash; заявив речник Кремля Дмитро Пєсков журналістам на пресконференції 27 листопада, повідомляє російський &laquo;Інтерфакс&raquo;
7 Експонати на виставці в Амстердамі в серпні 2014 року. 

«Скіфське золото», як його часто називають, «належить Криму і має бути там», – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков журналістам на пресконференції 27 листопада, повідомляє російський «Інтерфакс»
Суперечка за артефакти стала символом територіальних суперечок між двома країнами, які різко загострилися у 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну
8 Суперечка за артефакти стала символом територіальних суперечок між двома країнами, які різко загострилися у 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну
На момент завершення виставки у Амстердамі Крим вже був окупований Росією декілька місяців. Нідерланди не визнали анексію півострова, тому в музеї Алларда Пірсона не знали, куди повертати експонати, тож установа передала цю справу до суду
9 На момент завершення виставки у Амстердамі Крим вже був окупований Росією декілька місяців. Нідерланди не визнали анексію півострова, тому в музеї Алларда Пірсона не знали, куди повертати експонати, тож установа передала цю справу до суду
Зображення, надане Музеєм Алларда Пірсона, з виставки 2014 року
10 Зображення, надане Музеєм Алларда Пірсона, з виставки 2014 року
Колекція &laquo;скіфського золота&raquo; не може бути повернута в Крим з очевидної причини: її не можна віддавати окупанту, грабіжнику&raquo;, &ndash; заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні у червні, коли стало відомо про рішення суду
11 Колекція «скіфського золота» не може бути повернута в Крим з очевидної причини: її не можна віддавати окупанту, грабіжнику», – заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні у червні, коли стало відомо про рішення суду
Золота гривна &ndash; старовинна прикраса для шиї другого століття нашої ери.&nbsp; &laquo;Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде й український прапор&raquo;, &ndash; додав Зеленський. Співробітники Національного музею історії України підтвердили, що експонати зберігатимуться у музеї до деокупації Криму.
12 Золота гривна – старовинна прикраса для шиї другого століття нашої ери. 

«Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде й український прапор», – додав Зеленський.

Співробітники Національного музею історії України підтвердили, що експонати зберігатимуться у музеї до деокупації Криму.

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