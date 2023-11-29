Із Нідерландів в Україну передали артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці «Крим: золото й таємниці Чорного моря». Давні скіфські артефакти були виставлені в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі на той час, коли Росія окупувала Крим, і як держава Україна, так і музеї в Криму вимагали їх повернення.

Після тривалих судів Апеляційний суд Амстердаму ухвалив рішення передати Україні так зване «скіфське золото». Йдеться понад 565 предметів з Музейного фонду України. Здебільшого це археологічні знахідки. Вартість колекції – близько 10 мільйонів євро.

Тепер артефакти зберігатимуться в Національному музеї історії України.