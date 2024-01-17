У Росії відкрилася виставка з речами жителів захоплених міст України

У місті Нєфтєюганськ Ханти-Мансійського автономного округу Росії відкрилася експозиція, в якій представлені «побутові речі українців із міст у зоні спеціальної військової операції», як у Росії називають повномасштабну агресію проти України. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на місцеві медіа.

Виставка, зокрема, містить книги українською мовою, автомобільні номери, ордени та посвідчення особи. Предмети, як стверджується, були нібито привезені з війни «волонтерами.

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На інтернет-сторінці організатора виставки – Спілки морських піхотинців Нефтеюганська – йдеться, що «експонатів поки що не багато, але музей буде поповнюватися».

У повідомленнях про виставку не уточнюється, як саме люди, які надали музею експонати, їх отримали.

Після початку повномасштабного вторгнення російських військових неодноразово звинувачували у мародерстві на зайнятих територіях України. Лише за перші три місяці повномасштабного вторгнення росіяни відправили додому 60 тонн посилок, повідомляло російське видання «Медіазона» навесні 2022 року.

Наприклад, у січні Київська обласна прокуратура повідомила про підозру одному з російських військових у вбивстві цивільних на Київщині навесні 2022 року. Поміж іншого, за даними прокуратури, фігуранти розслідування розграбували підприємство після вбивства його власника та охоронця.