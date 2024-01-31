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Картина українського художника Іллі Ріпина (рос. Рєпина) «Гопак», 1927 рік
Культура

Ілля Ріпин, Архип Куїнджі, Казимир Малевич: повернення додому

Картина українського художника Іллі Ріпина (рос. Рєпина) «Гопак», 1927 рік Фото:Wikimedia Commons
(Рубрика «Точка зору»)

Уродженець романтичної Чугуївщини, що над Сіверським Донцем на Харківщині, Ілля Ріпин ніколи, де б не жив, ні на мить не забував про своє коріння.

Рідний дім виринав вже на перших акварелях, створених, як він казав – тими «чудодійними фарбами», так само і на монументальних малярських творах, наприклад, незабутні «Запорожці пишуть листа турецькому султанові» (1983 р.) чи «Гопак» (1927 р.), на яких оживала українська історія.

«Запорожці пишуть листа турецькому султанові» (1880–1891). Художник Ілля Ріпин (Рєпін)
«Запорожці пишуть листа турецькому султанові» (1880–1891). Художник Ілля Ріпин (Рєпін)

Не змінила інтерес художника до української історії та культури і далека від Чугуєва Фіндяндія, яка прихистила мистця, зокрема, Куоккала (нині селище Рєріно в Росії), де Ілля Ріпин жив і творив до кінця своїх днів.

І тут, далеко від дому, не покидав він свою Україну.

Полотна «Українська хата» (1880 р.), «Вечорниці» (1881 р.), «Гайдамака» (1902 р.), «Солоха і дяк» (не датований), портрети художника Миколи Мурашка (1877 р.), мецената Василя Тарновського (1880 р.) чи Тараса Шевченка (1888 р.) міцно і назавжди єднають Іллю Ріпина з рідним домом – Україною.

«Вечорниці», Ілля Ріпин, 1881 рік
«Вечорниці», Ілля Ріпин, 1881 рік

Однак агресивна русифікація, полонивши також і мистецтво, на довгі літа викрала Іллю Ріпина з дому. Аж зараз не «русский художник», а український мистець Ілля Ріпин поверається з Московщини в Україну, повертається як Ріпин, а не русифікований Рєпін (рос. Илья Репин).

Гадаю, шанувальник української пісні Ілля Ріпин і в далекій Куоккалі, де спочиває, зрадіє поверненню на батьківщину.

«Софія Драгомирова в українському вбранні». Ілля Ріпин, 1889 рік
«Софія Драгомирова в українському вбранні». Ілля Ріпин, 1889 рік

Незалежна Україна у протистоянні з Росією героїчно відстоює нині не тільки свої терени, але й сміливо відвойовує загарбану, русифіковану історію, літературу, мистецтво, музику. Надійшов час повернути на батьківщину не тільки Іллю Ріпина.

Довгі десятиліття через совєтську насильницьку русифікацію чекають на повернення додому маріуполець художник Архип Куїнджі (прізвище грецького походження предків мистця), кримчанин, відомий мариніст Іван Айвазовський, композитор Петро Чайковський з українського роду Чайок з Полтавщини, письменники Федір Достоєвський, родинне коріння якого сягає Поділля, чи уродженець полтавських Сорочинців Микола Гоголь (до речі, в 1840 р. в книзі пацієнтів чеського курорту Карлсбад (нині Карлові Вари) письменник залишив французькою мовою запис: «Nicolas de Gogol – Ukrainien».

А дідусем Антона Чехова був Єгор Чехів, а не Чехов (до речі, українкою була й бабуся Антона Чехова – Єфросинія, дівоче прізвище Шимко).

На жаль, мало відомо про один з визначних кубістичних творів української тематики Казимира Малевича«Селянин між хрестом і мечем» (1933 р.), друга назва – «Людина, що біжить», зберігається в Національному центрі мистецтва і культури ім. Жоржа Помпіду в Парижі).

Твір є відгуком відомого мистця на трагічні події Голодомору в Україні, про яку ніколи не забував.

Важливо нині згадувати українську забуту спадщину, та особливо важливо – згадати і вголос говорити про вкрадену спадщину – це означає повертати своє. Адже вже зараз у провідних музеях світу Ілля Ріпин, Архип Куїнджі, Олександра Екстер, Давид Бурлюк, Зінаїда Серебрякова, Казимир Малевич визнані українськими мистцями.

Днями, як повідомило фінське видання Suomen Kuvalehti, найбільший художній музей Фінляндії «Атенеум» у підписі під іменем художника Іллі Рєпіна змінив національність – із росіянина на українця.

Відтак украдений український спадок повертається додому.

Оксана Пеленська – дослідниця, багаторічна співробітниця Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Оксана Пеленська

    Авторка матеріалів для Української редакції Радіо Свобода впродовж багатьох років. Займаюсь історією української еміграції в міжвоєнній Чехословаччині. Закінчила славістику у Львівському університеті імені Івана Франка (1970 рік, диплом з відзнакою), протягом 1986–1989 років навчалась в аспірантурі Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України. У 1992 році – стипендія Гетті Фундації (Getty Foundation, USA). До 1992 року працювала вченим секретарем Львівської національної галереї мистецтв. Протягом 1993–1995 років – керівник канцелярії посольства України в Чеській Республіці.

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