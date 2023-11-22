Україну вперше обрали до складу Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Мінкультури

Україну у середу вперше обрали до складу Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Як повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, це сталося під час 24-ї сесії Геасамблеї країн-учасниць Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини у штаб-квартирі ЮНЕСКО у Парижі.

«Це історична для України подія та важливий крок в розвитку та захисті культурної та природної спадщини України. Дякуємо країнам-учасницям Конвенції за висловлене солідарне рішення на підтримку України. Зараз важливіше, ніж будь-коли об’єднатися для захисту нашої культурної спадщини», – заявив т.в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв.

Обрання України до Комітету всесвітньої спадщини, кажуть у відомстві, відкриває нові можливості, зокрема, щодо включення об’єктів до Списку всесвітньої спадщини та спадщини під загрозою.

Україна ратифікувала Конвенцію про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини у 1988 році. У липні 2022 року Україна представила свою кандидатуру на вибори до складу Комітету Всесвітньої спадщини на період 2023-2027 років.