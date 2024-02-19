Сили РФ із «Градів» атакували село під Запоріжжям, загинув чоловік – влада

Вдень у понеділок, 19 лютого, російська армія атакувала з «Градів» село на Запоріжжі, розповів голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Близько 12:00 окупанти обстріляли з Градів село Приморське Василівського району. Загинув 57-річний місцевий житель. Чийсь син, чоловік, батько», – йдеться в дописі.

Раніше, на світанку 15 лютого російські війська вкотре завдали ракетних ударів по містах України. Про роботу ППО повідомляли в різних містах.

Про влучання повідомили у Львові, де поранені троє людей і є влучання в об’єкт інфраструктури, а також пошкоджені дві школи, дитсадок і 18 житлових будинків, і в Запоріжжі, де поранена одна людина і є влучання по обʼєкту інфраструктури. Про двох поранених повідомили на Хмельниччині.

У Києві лунали вибухи, влада заявила, що всі ракети були збиті, постраждалих чи руйнувань немає. У Київській області заявили про відсутність постраждалих, але очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що є інформація про пошкодження семи приватних будинків, декількох господарчих споруд і автомобіля.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.