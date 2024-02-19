Нікополь на лінії вогню: «артснаряди РФ вбивають прямо на вулицях»

Як від початку повномасштабного вторгнення змінилася ситуація у Нікополі, розташованому на протилежному березі Каховського водосховища від окупованого армією РФ Енергодару? Які райони міста обстрілюють найчастіше? Скільки людей залишили Нікополь від початку бойових дій? Про все це проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розпитав начальника Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.

«Населення зменшилося в половину»

Нікополь вже майже два роки перебуває фактично на лінії фронту, якою стала річка Дніпро.

За словами Євтушенка, місто пережило кілька хвиль міграції: люди виїжджали, потім поверталися:

На території проживає близько 50% населення, яке жило до війни

– Перша велика хвиля (виїзду) була, коли окупанти вдерлися на атомну електростанцію (в Енергодарі), і там була стрілянина вночі. На ранок ми побачили відтік з міста Нікополь та з інших прибережних територій.

Потім люди поверталися. Коли почалися обстріли, це десь близько півтора року тому, знову багато людей виїхало. Частина виїхала в інші громади нашого району, частина, на жаль, поїхала далі – в інші області або ж за межі України.

Наразі ситуація стабілізувалася і на території проживає близько 50% населення, яке жило до війни. Це стосується як Нікополя, так і інших громад, які розташовані на березі. Щоб розуміти цифри, наприклад, у Нікополі проживало близько 100 тисяч людей до війни, відповідно, зараз – близько 50 тисяч.

Про евакуацію

Від початку обстрілів були організовані евакуаційні потяги й влада активно закликала населення залишати Нікопольську громаду, каже Євтушенко.

– Багато людей і дітей виїхали. Були евакуйовані дитячі будинки сімейного типу та інші заклади, в яких знаходилися діти, особливо з прибережних територій, щоб не наражати людей на небезпеку.

Багато родин і, відповідно, багато дітей залишаються, зокрема і в прибережних громадах

– Що стосується дітей взагалі, на мою думку, дітям тут не дуже добре перебувати. Тому що ці обстріли підіймають рівень тривожності та все це досить погано позначається на дитячій психіки, яка не така стійка до стресу. Звісно, добре було б дітей взагалі вивозити з цих територій. Ми це пропонуємо, працюємо. Сім'ям з дітьми надається допомога, в тому числі через обласну державну адміністрацію, для того, щоб вони могли виїхати на інші території. Втім, багато родин і багато дітей залишаються, в тому числі, у прибережних громадах.

Посадовець зазначив, що рішення про обов'язкову евакуацію буде ухвалюватися у разі аварії на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС)або через суттєве погіршення безпекової ситуації з переходом окупантів на протилежний берег:

– Тоді це буде примусова евакуація, і це будуть не тільки діти, а це будуть взагалі всі люди.

Тут, мабуть, варто згадати, що коли були чутки минулого року, влітку, про можливу аварію на ЗАЕС, ми проводили навчання, і готували можливу евакуацію населення з прибережних територій, як дітей, так і дорослих. Такі варіанти відпрацьовувалися, на жаль.

«Немає безпечних місць»

Повністю безпечних місць у регіоні майже немає, каже начальник МВА, втім чим далі від річки Дніпро, тим менша кількість обстрілів.

– Але казати, що небезпечно тільки в Нікополі, не можна. Наразі дуже потерпають від обстрілів населені пункти Мирівської громади, яка розташована на березі Каховського водосховища.

Потерпають населені пункти Марганецької громади, Червоногригорівка потерпає. Останні тижні досить часто почали атакувати населені пункти Покровської сільської громади. Тобто фактично вся берегова зона знаходиться під вогневим ураженням.

Втім, як зазначає Євтушенко, найтяжча ситуація з обстрілами все ж спостерігається в самому Нікополі.

Обстріли досить жорсткі, вони не вибіркові, вони прилітають по житлових кварталах

– Ці обстріли досить жорсткі, вони не вибіркові, вони прилітають по житлових кварталах, по будь-яких об'єктах. Наприклад, нещодавно загинув чоловік, який йшов вулицею по своїх справах, нікого не чіпав. Він загинув від множинних уламків від російського артилерійського снаряда, який вбив його.

Начальник МВА каже, що військові РФ продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру зі ствольної артилерії і з мінометів. Але, якщо раніше здебільшого обстріли відбувалися вночі, коли люди знаходилися у своїх будинках, то зараз, 90 відсотків – це саме денні обстріли.

– Це той час, коли люди знаходяться на вулицях, поспішають по своїх справах. Є ризик отримати поранення.

«Тактика свідомого терору»

За словами посадовця, військові РФ чудово розуміють, що вони атакують цивільне населення і пояснив чому:

– Якщо брати дрон, то там є ж візуальний канал, канал спостереження і канал, який використовується для керування цим дроном.

Тобто вони бачать і мають повну інформацію, кого вони атакують і куди влучають. Я вважаю, що це тактика свідомого терору мирного населення, нічого іншого. Це війна з людьми, з цивільним населенням, про яку давно говорили.

Щоб якось убезпечити людей по місту розмістили мобільні укриття, якими можна скористатися під час загрози.

Багато людей не можуть виїхати, і вони змушені жити в місті під прильотами

– Та частина людей, яка залишилася, розуміють, що в будь-який момент може бути прильот.

Люди прийняли це і живуть з цим, бо багато людей насправді не мають можливості або фінансової, або іншої якоїсь, виїхати з цієї території. Хтось пов'язаний з робочим місцем, хтось з батьками, наприклад, яких він не може вивезти, в когось є інші обставини. Тобто досить багато людей не можуть виїхати, і вони змушені жити в місті під прильотами.

Про руйнування

Руйнування від російських обстрілів в місті досить значні, зізнається Євтушенко.

Так, багатоквартирних будинків пошкоджено близько 800, приватних житлових будинків – понад 5000.

– Мова йде про різні пошкодження, починаючи від мінімальних – склоблоки, покрівлі, закінчуючи великими руйнуваннями зовнішніх стін і руйнуванням покрівлі. Тобто це дуже великий обсяг руйнувань і самотужки місто не відновить це. Нам потрібна буде державна підтримка. Ми вже зараз спілкуємося з фондами різними міжнародними. Але ж поки ми знаходимося в зоні активних бойових дій, на жаль, ніякого капітального відновлення не буде.

Очільник адміністрації розповів, скільки громад зараз мають статус таких, де відбуваються бойові дії, з якими проблемами стикаються і як це впливає на життя людей.

– На сьогодні у нас 4 громади – Мирівська, Червоногригорівська, Нікопольська і Покровська сільська громада знаходяться в зоні активних бойових дій. Одна громада, це Марганецька, знаходиться в зоні можливих бойових дій за рішенням депутатів. Вони вирішили змінити цей статус на зону можливих бойових дій через бюджетний дефіцит і через певні фінансові проблеми всередині громади. Інші території не мають статусу бойових взагалі.

Про гуманітарну допомогу

За словами Євтушенка, на території з активним статусом бойових дій більше звертають увагу фонди, які надають допомогу.

– Там є більше допомоги, є виплати переселенцям. Наприклад, вищі навчальні заклади, які надають переваги абітурієнтам, які вступають з місць зі статусом активних бойових дій. Ну і загалом, я думаю так, що якщо є таке розділення, то коли буде відновлення житла, можливо, будуть якісь пріоритети для території, які мали або матимуть на той час статус зони активних бойових дій.

Нікопольський район – один з тих районів Дніпропетровської області, де найбільший є об'єм гуманітарної допомоги, зазначив голова МВА. Тут працюють два найбільші фонди, які забезпечують населення в тому числі продуктовими наборами.

– Людям важко, є питання з працевлаштування, є інфляція, яка зменшує доходи людей, є питання з руйнування житла і люди змушені витрачати в тому числі свої кошти на оренду іншого житла в інших громадах, або на відновлення свого житла.

«Другий виклик після обстрілів»

Однією з найгучніших подій літа 2023 року стало руйнування греблі Каховської ГЕС і фактично знищення Каховського водосховища. Євтушенко каже, що це дуже вплинуло на ситуацію в районі.

– Це, мабуть, після обстрілів було другим викликом по масштабу небезпеки. Всі наші водоканали брали воду з Каховського водосховища, свою роботу, відповідно, всі жителі району, а це близько 220 тисяч на той момент, коли був підрив, опинилися без централізованого водопостачання.

І це стало досить великим викликом, враховуючи те, що, наприклад, багатоквартирному будинку без води досить важко прожити. Я б сказав, неможливо. Також був ризик спалаху і кишкових інфекцій. Тому ми працювали разом з органами місцевого самоврядування, з міжнародними й українськими фондами. Нам надавали велику допомогу в питній воді. «Укрзалізниця» нам дуже суттєво допомагала з об'ємами технічної води. Всією Україною, всі разом ми бороли цю халепу.

За словами начальника МВА, у Нікополі вода зараз є, але на частині території вона технічна і споживати її з-під крана не можна. Тому досі здійснюється завезення води на такі території. Разом із цим очікується будівництво нового водогону.

Загроза нового вторгнення

Катастрофа на Каховській ГЕС майже не вплинула на характер обстрілів Нікополя, але через зміління водосховища зʼявилася інша небезпека напередодні зими, каже Євтушенко.

Коли пішла вода, ми розглядали сценарій замерзання цього мулу й створення можливості для переходу окупантів

– Водосховище – це така природна перешкода, яка має протяжність 4-6 кілометри, ну, тобто це досить велика перешкода, а максимально це близько 12-13 кілометрів. Вона нас захищала саме від вторгнення, від безпосередньої появи окупантів на нашій території. То коли пішла вода, ми розглядали сценарій замерзання цього мулу, залишків води й створення можливості для переходу окупантів. Однак зима була досить м'якою і система спостереження по берегу була посилена, тому ми не фіксували якихось спроб переходу.

Він також спростував інформацію, яка досить активно обговорювалась в інформпросторі, стосовно виритого окупантами тунелю з лівого берега до Нікополя.

«Окупанти атакують телевежу»

За словами посадовця, через наближеність окупантів в Енергодарі у Нікополі є певні проблеми з мобільним та інтернет-звʼязком.

– Ворожий РЕБ щедро накриває і нашу територію, на яку прилітають снаряди і вони періодично завдають шкоди мобільному обладнанню, стільниковому інтернету. Тому перебої зі зв'язком є.

Є великі проблеми, наприклад, з телебаченням. Т-2 в Нікополі не показують, бо окупанти системно знищували обладнання, атакували телеобладнання і телевежу дронами-камікадзе. Обладнання суттєво пошкоджене і відновити його неможливо.

Разом із цим, каже начальник МВА, російські сили намагаються поширювати свій теле- і радіосигнали.

– Тут немає нічого нового. Я б нагадав, що всі експансії Росії починаються з музики, з культури, з мови, з їхніх серіалів, з їхніх теле- і радіомовлення. Наразі на всій прибережній території, і це не тільки в нашому районі, це і на інших територіях поширюється оцей медійний, інформаційний вплив окупантів. Вони це роблять.

Зараз у Нікополі продовжує працювати місцева радіостанція, яку Євтушенко називає «інформаційним промінчиком», адже транслює новини, сповіщає про небезпеку і підтримує звʼязок з місцевим населенням.

«Всі під прицілом»

8 лютого близько 9 ранку до поліції надійшло повідомлення, що невідомий розстріляв автомобіль, який належить заступнику міського голови Нікополя. Поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, в результаті чого автомобіль загорівся. Після гасіння пожежі у салоні було виявлено тіло 59-річного чоловіка. Загиблий – це заступник міського голови Віталія Кривого Віталій Журавльов.

Пізніше в поліції повідомили про затримання 33-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві. У поліції також зазначили, що за даними досудового розслідування підозрюваний виношував намір вчинення аналогічних злочинів відносно інших посадових осіб у Нікополі.

Євген Євтушенко каже, що подібні замахи загрожують будь-якому посадовцю на цій території.

– Ми всі під прицілом на сьогодні.

В цілому ж, зазначив він, криміногенна ситуація в громаді не гірша ніж до повномасштабного вторгнення.

– Періодично поліцейські затримують людей, які намагаються вдертися в житло мешканців, які виїхали за межі міста, наприклад. В нічний час здійснюється патрулювання та інші заходи зі стабілізації території.

Ми моніторимо ситуацію. У нас багато озброєних представників Сил оборони України. Всі ми нервуємо під обстрілами, може бути що завгодно. Однак, я б сказав, що криміногенна ситуація не погіршилась. Хоча поодинокі випадки є, де фігурують і гранати, які вибухають, і зброя.

Об'єктивно – це ехо війни, яке було, і, на жаль, ще після війни довго буде.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.