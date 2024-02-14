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У Херсоні в лікарні помер юнак, який постраждав внаслідок обстрілів сил РФ – влада

Наслідки обстрілів Херсона, грудень 2023 рік, фото ілюстративне
Наслідки обстрілів Херсона, грудень 2023 рік, фото ілюстративне

У лікарні помер 19-річний хлопець, який отримав поранення ноги під час обстрілу росіянами Херсона вдень 14 лютого, повідомив голова обласної адміністрації Олександр Прокудін.

«На жаль, через ворожі обстріли загинула людина. 19-річний юнак, який отримав травми сьогодні вдень (14 лютого – ред.), помер у лікарні. Медики до останнього боролися за його життя», – повідомив Прокудін.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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