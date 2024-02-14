Протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення – зведення Генштабу ЗСУ

У середу, 14 лютого, підрозділи ракетних військ завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу сил РФ, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними військових, протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення.

«На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Середина-Буда, Дружба, Бачівськ, Волфине, Володимирівка, Олександрівка Сумської області; Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Нестерне, Чугунівка, Дворічанське Харківської області», – йдеться у зведенні Генштабу.

Також військові уточнили, що «на Куп’янському напрямку ЗСУ відбито атаку ворога в районі населеного пункту Іванівка Харківської області: під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області».

«На Бахмутському напрямку сили оборони відбили атаку противника в районі Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівське, Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області», – зазначили в Генштабі.

Водночас, на Авдіївському напрямку було відбито понад 25 атак сил РФ у районі Авдіївки та ще 3 атаки в районах Сєверного та Невельського Донецької області. У Генштабі ЗСУ також повідомили, що «російські загарбники завдали авіаційних ударів в районах Олександрополя, Новоолександрівки, Новокалинового, Очеретиного, Новобахмутівки, Орлівки, Ласточкиного Донецької області».

«На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 20 разів намагався покращити тактичне становище. Також російські окупанти завдави авіаційних ударів в районі Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились: Красногорівка, Курахове, Георгіївка, Побєда, Катеринівка, Єлизаветівка, Донецької області», – наголосили у Генштабі.

За даними ЗСУ, протягом дня авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах сил РФ.

«Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу, 5 артилерійських засобах, 2 складах боєприпасів, 3 засобах радіоелектронної боротьби російських окупантів», – підсумували у Генштабі ЗСУ.