Протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення – зведення Генштабу ЗСУ

У середу, 14 лютого, підрозділи ракетних військ завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу сил РФ, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
За даними військових, протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення.
«На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Середина-Буда, Дружба, Бачівськ, Волфине, Володимирівка, Олександрівка Сумської області; Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Нестерне, Чугунівка, Дворічанське Харківської області», – йдеться у зведенні Генштабу.
Також військові уточнили, що «на Куп’янському напрямку ЗСУ відбито атаку ворога в районі населеного пункту Іванівка Харківської області: під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області».
«На Бахмутському напрямку сили оборони відбили атаку противника в районі Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівське, Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області», – зазначили в Генштабі.
Водночас, на Авдіївському напрямку було відбито понад 25 атак сил РФ у районі Авдіївки та ще 3 атаки в районах Сєверного та Невельського Донецької області. У Генштабі ЗСУ також повідомили, що «російські загарбники завдали авіаційних ударів в районах Олександрополя, Новоолександрівки, Новокалинового, Очеретиного, Новобахмутівки, Орлівки, Ласточкиного Донецької області».
«На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 20 разів намагався покращити тактичне становище. Також російські окупанти завдави авіаційних ударів в районі Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились: Красногорівка, Курахове, Георгіївка, Побєда, Катеринівка, Єлизаветівка, Донецької області», – наголосили у Генштабі.
За даними ЗСУ, протягом дня авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах сил РФ.
«Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу, 5 артилерійських засобах, 2 складах боєприпасів, 3 засобах радіоелектронної боротьби російських окупантів», – підсумували у Генштабі ЗСУ.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
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Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
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