Секрети операції: як дрони «Magura V5» потопили російський ВДК «Цезар Куніков»

Як ГУР знищило корабель «Цезар Куніков»: відео, подробиці, деталі

Дрони Головного управління розвідки Міноборони України поцілили й потопили російський десантний великий корабель «Цезар Куніков», це підтвердили у ГУР та Генштабі ЗСУ. Корабель Чорноморського флоту РФ перебував поблизу Алупки у Криму. У ГУР уточнили, що корабель потопили дрони «Magura V5». А також виклали дані перехоплення, на яких нібито російські пілоти-оглядачі місця події констатують: «залишилися уламки та масляна пляма».

Нові подробиці від ГУР. Що робив «Цезар Куніков» біля Алупки? Які бойові задачі виконував? Що трапилося з екіпажем корабля? Та чим «Цезар Куніков» відзначився раніше?

Bihus.Інфо і СБУ. Про що мовчить ДБР?

Минув майже місяць з того часу як журналісти проєкту розслідувань Bihus.Інфо дізналися про факти стеження за командою з боку працівників СБУ.

Як просувається розслідування? Про що мовчить ДБР? За фактом стеження за журналістами Офіс генпрокурора теж розпочав розслідування. Чи буде воно об’єктивним? І чи справді виконавців стеження від СБУ нагородили орденами?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live: