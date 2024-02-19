Радіо Свобода Weekly: Генерал Павлюк розповів про удар по аеродрому в Росії у перший день масштабної війни

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Перші дні масштабної війни: Олександр Павлюк про ракетний удар по аеродрому Росії, оборону на Донбасі та втрату Маріуполя

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк на момент початку повномасштабної війни Росії з Україною очолював Операцію об'єднаних сил (ООС) на Донбасі – саме в її межах вже пролягала активна лінія фронту довжиною у понад 400 кілометрів. На цьому напрямку відбувся один із основних ударів російського окупаційного контингенту.

В інтерв'ю Радіо Свобода Олександр Павлюк розповів про підготовку до повномасштабної війни, перебіг боїв у перші дні та дії ЗСУ, а також про ракетний удар по території Росії – по аеродрому Міллерово в Ростовській області – у перший день масштабного вторгнення, 24 лютого 2024 року. «В перший же день ми знищили сім літаків... Багато літаків було знищено на аеродромах», – зазначив він.

Розмова із генерал-лейтенантом була записана за кілька днів до його офіційного призначення на посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ. Текстова публікація тут

Україна погодила безпекові угоди ще з кількома державами – Зеленський

Україна погодила двосторонні безпекові угоди ще з «кількома державами», окрім вже підписаних із Британією, Францією та Німеччиною, розповів президент Володимир Зеленський в ефірі телемарафону 18 лютого за підсумками участі в Мюнхенській безпековій конференції.

«Три угоди є. Сьогодні в нас була розмова ще з кількома країнами, є домовленість про безпекові угоди. Навіть конкретизували деякі нюанси, де були питання або розбіжності. Погоджені ще декілька угод. Ми будемо нарощувати ці безпекові гарантії», – зазначив він.

Також Зеленський назвав угоди, підписані з Німеччиною та Францією, «дуже важливими і потужними». Більше інформації тут

Президент України прокоментував знищення великого російського десантного корабля «Цезар Куніков»

Знищення великого десантного корабля «Цезар Куніков» «додає безпеки в Чорне море», зазначив президент України Володимир Зеленський.

«Це важливо. І ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об’єктів», – заявив президент.

Російський корабель «Цезар Куніков» біля берегів окупованого Криму неподалік Алупки знищили ударні морські дрони Magura V5, заявило Головне управління розвідки Міноборони України. За даними ГУР, внаслідок удару корабель отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Про це тут

Розширення плацдарму і «снарядний голод»: чи зміниться війна на Херсонщині після кадрових змін у ЗСУ?

Чи зможуть кадрові зміни у Збройних силах України кардинально вплинути на хід війни? Що зараз відбувається на південному напрямку і чому російські військові активно намагаються ліквідувати український плацдарм на Херсонщині? Якою є ситуація на лівому березі, чи залишаються там місцеві жителі?

Це зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Авдіївка: все, що треба знати про оборону, дії РФ та вихід ЗСУ

Українські війська 17 лютого 2024 року вийшли з Авдіївки. Про таке рішення повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах», – зазначив Сирський.

Верховний головнокомандувач, президент Володимир Зеленський назвав це логічним і професійним рішенням заради життів військових.

Що відбувалося в Авдіївці в останні 4 місяці та чому так сталося? Короткий огляд про це від проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» тут

Мільйон дронів та спільний тренувальний центр – результати Ради Україна – НАТО

Група країн-членів НАТО, що обʼєдналася в «коаліцію дронів», поставить Україні мільйон бізпілотників, а в Польщі буде створений новий Спільний навчальний та аналітичний центр НАТО, де будуть готувати і українські, і натівські війська. Про це 15 лютого за результатами засідання Ради Україна – НАТО оголосив генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Міжнародну коаліцію з постачання Україні безпілотних літальних апаратів очолили Велика Британія та Латвія.

«Велика Британія вкладає 200 мільйонів фунтів стерлінгів у безпілотники для України. Ми бачили дуже швидкий розвиток у цій сфері. Тож це надзвичайно важливо», – заявив міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс. Більше про це тут

Війна і мова. Як агресія Росії прискорила «лагідну українізацію»

Повномасштабна війна, яка триває вже майже два роки, пробудила в Україні більший інтерес до української мови – і люди масово почали переходити з російської на українську.

Але чи збережеться ця потужна тенденція? Чи має Україна шанс стати переважно україномовною? Як війна впливає також і на саму українську мову? Про це тут

Головнокомандувач ЗСУ Сирський відвідав пораненого кореспондента Радіо Свобода Дмитра Євчина

Воєнного кореспондента Радіо Свобода (проєкт «Крим.Реалії») Дмитра Євчина в лікарняній палаті 16 лютого відвідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Після отриманого під час зйомок біля села Роботине Запорізької області поранення Дмитро Євчин уже місяць лікується в Національному інституті хірургії та трансплантології.

Генерал-полковник побажав журналісту одужання і вручив йому грамоту і памʼятну медаль.

«Ми знаємо ваші репортажі, ви фактично наш бойовий товариш, побратим. Тому я не міг до вас сьогодні не заїхати. Дякую за те, що ви робите для нас, інформуєте суспільство про ті події, які у нас відбуваються. Дай Бог вам здоровʼя і найшвидшого одужання. Я з великим задоволенням вручаю вам цю подяку», – сказав Олександр Сирський і вручив Дмитру подяку і відзнаку від головнокомандувача ЗСУ. Більше інформації тут

Ракетний удар під час інтерв’ю. Як кореспонденти рятували героя свого сюжету

У День військового кореспондента, 16 лютого, Радіо Свобода вперше розповідає про деталі обстрілу, під який потрапила знімальна група на Донеччині.

Інцидент стався 2023 року за десятки кілометрів від передньої лінії фронту. Кореспонденти під час зйомок в одному з підрозділів потрапили під ракетний удар.

Знімальна група вціліла. Однак, внаслідок удару були загиблі та поранені серед українських військових. Текстова публікація про те, як розвивалися події тут

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СБУ повідомила, що заочно оголосила підозру співачці Таїсії Повалій

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру співачці й колишній народній депутатці Таїсії Повалій, заявила пресслужба СБУ. За даними слідства, напередодні масштабного вторгнення Повалій виїхала до Росії, отримала російське громадянство і публічно підтримала війну проти України.

«Під час інтерв’ю московському інтернет-виданню вона вихваляла Путіна та закликала до захоплення всієї території України», – йдеться у повідомлені. Також Повалій, за даними СБУ, виступила в окупованому Росією Луганську, де зі сцени «висловилася на підтримку окупантів та героїзувала їхню участь у війні проти України».

Слідчі заочно повідомили співачці про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: колабораційна діяльність; публічні заклики до агресивної війни; виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України. Їй загрожує до 12 років ув’язнення. Про це тут

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