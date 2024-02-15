Мін’юст США заявляє про «нейтралізацію» хакерської мережі російської розвідки

Міністерство юстиції США заявило 15 лютого, що зруйнувало хакерську мережу російської розвідки.

Заступниця генерального прокурора США Ліза Монако заявила, що ці дії не дозволили спонсорованим державою хакерам здійснювати кібератаки під прикриттям скомпрометованих американських роутерів. За її словами, відомство друге за два місяці «перешкодило хакерам, які фінансуються державою, здійснити кібератаки під прикриттям скомпрометованих маршрутизаторів США».

Міністерство юстиції заявило, що санкціонована судом операція «нейтралізувала» мережу з сотень невеликих офісних і домашніх роутерів, які контролювалися російською розвідкою і використовувалися для вчинення різноманітних злочинів.



«ГРУ поклалося на шкідливе програмне забезпечення Moobot, яке пов'язують з відомим злочинним угрупованням. Кіберзлочинці, які не належать до ГРУ, встановили шкідливе програмне забезпечення Moobot на маршрутизатори Ubiquiti Edge OS, які все ще використовували публічно відомі паролі адміністратора за замовчуванням. Потім хакери ГРУ використовували Moobot для встановлення власних скриптів і файлів, які перепрофілювали ботнет, перетворивши його на глобальну платформу для кібершпигунства», – йдеться у повідомленні міністерства.



Генеральний прокурор Меррік Гарланд заявив, що російські спецслужби звернулися до злочинних угруповань, щоб ті допомогли їм націлитися на домашні та офісні роутери, «але Міністерство юстиції знешкодило їхню схему».

У квітні минулого року в Агенції з національної безпеки повідомляли, що у США найбільше кіберактивності з боку росіян спостерігається в оборонній промисловості.









